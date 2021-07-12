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Принц Гаррі та Меган Маркл більше не матимуть дітей

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Великобританія, Понеділок 12 липня 2021 17:25
Принц Гаррі та Меган Маркл більше не матимуть дітей Фото: Меган Маркл і принц Гаррі більше не матимуть дітей (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Принц Гаррі та Меган Маркл вирішили, що двох дітей для їх сім'ї достатньо. 4 червня Меган Маркл народила другу дитину - дівчинку, яку назвали Лілібет Діана. Первісток королівського подружжя з'явився 6 травня 2019 - син Арчі Маунбеттен-Віндзор. Більше заводити дітей пара не планує.

Чому принц Гаррі та Меган Маркл відмовилися від ідеї створити велику сім'ю, розповіли у виданні Dailymail.

Виявляється, принц Гаррі та Меган Маркл підтримують ідеї благодійної організації Population Matters, яка бореться за те, щоб сім'ї мали не більше двох дітей. Ідея полягає в тому, що така кількість дітей є оптимальною для збереження навколишнього середовища.

Вперше про своє рішення Меган Маркл і принц Гаррі заявляли в одному з інтерв'ю ще у 2019 році. Вони підтримали кампанію благодійної організації, в якій сім'ї закликають створювати сім'ї тільки з двома дітьми для сталого населення і збереження навколишнього світу. Зростання популяції на думку екоактивістів може катастрофічно вплинути на планету.

"Менша сім'я знижує наш вплив на Землю і дає більше шансів всім нашим дітям, їхнім дітям і майбутнім поколінням процвітати на здоровій планеті. Ми дякуємо герцогу і герцогині за те, що вони прийняли це освічене рішення, і за те, що вони підтвердили, що менша сім'я також є щасливою сім'єю", - зазначили в організації.

Варто відзначити, що принц Гаррі та Меган Маркл отримають від цієї організації премію за таке сміливе рішення. Королівська пара була визнана зразком для наслідування й 11 липня, в день Всесвітнього народонаселення ООН Меган Маркл і принц Гаррі отримають нагороду разом з 11 іншими сім'ями.

Також покладається і грошовий приз від благодійної організації - у розмірі 500 фунтів (майже 700 доларів).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у родині Меган Маркл сталося горе, поки принц Гаррі був у Британії.

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Меган Маркл принц Гаррі
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