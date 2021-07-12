Принц Гаррі та Меган Маркл більше не матимуть дітей

Принц Гаррі та Меган Маркл вирішили, що двох дітей для їх сім'ї достатньо. 4 червня Меган Маркл народила другу дитину - дівчинку, яку назвали Лілібет Діана. Первісток королівського подружжя з'явився 6 травня 2019 - син Арчі Маунбеттен-Віндзор. Більше заводити дітей пара не планує.

Виявляється, принц Гаррі та Меган Маркл підтримують ідеї благодійної організації Population Matters, яка бореться за те, щоб сім'ї мали не більше двох дітей. Ідея полягає в тому, що така кількість дітей є оптимальною для збереження навколишнього середовища.

Вперше про своє рішення Меган Маркл і принц Гаррі заявляли в одному з інтерв'ю ще у 2019 році. Вони підтримали кампанію благодійної організації, в якій сім'ї закликають створювати сім'ї тільки з двома дітьми для сталого населення і збереження навколишнього світу. Зростання популяції на думку екоактивістів може катастрофічно вплинути на планету.

"Менша сім'я знижує наш вплив на Землю і дає більше шансів всім нашим дітям, їхнім дітям і майбутнім поколінням процвітати на здоровій планеті. Ми дякуємо герцогу і герцогині за те, що вони прийняли це освічене рішення, і за те, що вони підтвердили, що менша сім'я також є щасливою сім'єю", - зазначили в організації.

Варто відзначити, що принц Гаррі та Меган Маркл отримають від цієї організації премію за таке сміливе рішення. Королівська пара була визнана зразком для наслідування й 11 липня, в день Всесвітнього народонаселення ООН Меган Маркл і принц Гаррі отримають нагороду разом з 11 іншими сім'ями.

Також покладається і грошовий приз від благодійної організації - у розмірі 500 фунтів (майже 700 доларів).