Принц Гаррі та Меган Маркл більше не матимуть дітей
Принц Гаррі та Меган Маркл вирішили, що двох дітей для їх сім'ї достатньо. 4 червня Меган Маркл народила другу дитину - дівчинку, яку назвали Лілібет Діана. Первісток королівського подружжя з'явився 6 травня 2019 - син Арчі Маунбеттен-Віндзор. Більше заводити дітей пара не планує.
Чому принц Гаррі та Меган Маркл відмовилися від ідеї створити велику сім'ю, розповіли у виданні Dailymail.
Виявляється, принц Гаррі та Меган Маркл підтримують ідеї благодійної організації Population Matters, яка бореться за те, щоб сім'ї мали не більше двох дітей. Ідея полягає в тому, що така кількість дітей є оптимальною для збереження навколишнього середовища.
Вперше про своє рішення Меган Маркл і принц Гаррі заявляли в одному з інтерв'ю ще у 2019 році. Вони підтримали кампанію благодійної організації, в якій сім'ї закликають створювати сім'ї тільки з двома дітьми для сталого населення і збереження навколишнього світу. Зростання популяції на думку екоактивістів може катастрофічно вплинути на планету.
"Менша сім'я знижує наш вплив на Землю і дає більше шансів всім нашим дітям, їхнім дітям і майбутнім поколінням процвітати на здоровій планеті. Ми дякуємо герцогу і герцогині за те, що вони прийняли це освічене рішення, і за те, що вони підтвердили, що менша сім'я також є щасливою сім'єю", - зазначили в організації.
Варто відзначити, що принц Гаррі та Меган Маркл отримають від цієї організації премію за таке сміливе рішення. Королівська пара була визнана зразком для наслідування й 11 липня, в день Всесвітнього народонаселення ООН Меган Маркл і принц Гаррі отримають нагороду разом з 11 іншими сім'ями.
Також покладається і грошовий приз від благодійної організації - у розмірі 500 фунтів (майже 700 доларів).
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у родині Меган Маркл сталося горе, поки принц Гаррі був у Британії.