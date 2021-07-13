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Меган Маркл и принц Гарри скрывают настоящее имя дочери

Новина українською →
Великобритания, Вторник 13 июля 2021 19:48
Меган Маркл и принц Гарри скрывают настоящее имя дочери Фото: Меган Маркл и принц Гарри соврали об имени новорожденной дочери (Getty Images)
Автор: Styler

Меган Маркл и принц Гарри назвали свою новорожденную дочь не в честь королевы Елизаветы и настоящее имя пара явно скрывает. Оказалось, что первого имени Лилибет нет ни в одном документе.

Такое заявление сделала известный американский блогер LYUDA blushsupreme, которая провела собственное расследование.

О рождении второго ребенка у Меган Маркл и принца Гарри стало известно 4 июня 2021 года. Через несколько дней в СМИ появилась информация о том, что девочку назвали Лилибет Диана, якобы в честь бабушки и прабабушки одновременно.

Лилибет – так называли королеву Елизавету, а имя Диана – в честь матери принца Гарри. Позже появилась еще одна версия об имени новорожденной – в честь бабушки Меган Маркл.

Однако выяснилось, что 4 июня в США не было зарегистрировано ни одной новорожденной с именем Лилибет. И в клинике Санта-Барбары такую новорожденную не регистрировали.

В США подобные данные находятся в открытом доступе и выяснить настоящее имя рожденного ребенка или другую информацию труда не составит, чем и воспользовалась блогер.

А вот свидетельство о рождении на имя Дианы Маунбаттен-Виндзор было обнаружено. И это говорит о том, что принц Гарри и Меган Маркл назвали свою дочь в честь бабушки – принцессы Дианы. Но об этом тщательно умалчивают.

Меган Маркл и принц Гарри соврали об имени новорожденной дочери

Напомним, ранее мы писали о том, что Меган Маркл и принц Гарри больше не будут иметь детей.

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Меган Маркл принц Гарри
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