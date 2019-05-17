Меган Маркл і принц Гаррі були в небезпеці: що сталося

Меган Маркл і принц Гаррі не так давно зіткнулися з серйозними проблемами, через що їм довелося екстрено покинути свою заміську резиденцію - маєток Біконсфілд (маєток Грейт-Ма), недалеко від селища Котсуолд в Чіппінг-Нортон (Оксфордшир). Про це повідомляє CNN.

Відомо, що в травні 2018 року, незадовго перед весіллям Меган і Гаррі підписали дворічний котнракт про оренду котеджу. Вони планували залишатися там до переїзду у Фрогмор-хаус.

Але нетактовне втручання всюдисущих папараці порушило їх плани. Ідилія була зруйнована після того, як американському агентству Splash News вдалося сфотографувати і зняти на відео приватний будинок герцогів Сассекських з чотирма спальнями.

Меган Маркл і принцу Гаррі загрожувала небезпека через папарацці (котедж в маєтку Біконсфілд, фото: соцмережі)

Крім того, приватний вертоліт зняв будинок зсередини і зовні. Після того, як фото були опубліковані, парі довелося терміново переїхати у Віндзорський замок, оскільки оприлюднена інформація про приватне життя герцогів могла представляти для них загрозу.

Ця подія мала місце ще в січні цього року, але про неї стало відомо тільки зараз.

Вертоліт, найнятий агентством, зміг зробити знімки не тільки особняка зовні, але і всередині, в тому числі засняти і спальню. Зрозуміло, після того, як матеріали були оприлюднені, життю Гаррі і Меган могла загрожувати небезпека.

Меган і Гаррі звернулися до юристів, після чого агенство принесло свої вибачення і пообіцяло виплатити компенсацію принцу Гаррі за втручання у приватне життя.

"Далі залишатися там було не цілком безпечно", - заявили адвокати герцогів Сассекських.

Меган Маркл, принц Гаррі і малюк Арчі (фото: twitter.com/PA)

Нагадаємо, що главред Vogue озвучив ім'я найстильнішої дами в королівській сім'ї.

Раніше також повідомлялося, що було названо місце і час хрещення первістка Меган Маркл і принца Гаррі.

До речі, стало відомо, де народився син Меган Маркл: у мережу злили важливий документ - свідоцтво про народження Арчі.