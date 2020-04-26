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Меган Маркл і принц Гаррі оголосили війну журналістам: настроєні вороже

STYLERПерсони    26.04.2020 - 07:25
Меган Маркл і принц Гаррі оголосили війну журналістам: настроєні вороже
Меган Маркл і принц Гаррі оголосили війну журналістам (фото: twitter.com/TheRoyalUK)

Меган Маркл і принц Гаррі намагаються відстояти свої права в суді

Меган Маркл і принц Гаррі більше не збираються терпіти несправедливість по відношенню до себе. Подружня пара судиться з британськими таблоїдами за те, що ті опублікували особисту переписку екс-актриси з її батьком Томасом.

Судовий позов Меган Маркл проти британського таблоїду за порушення її приватного життя відбувся в п'ятницю. Адвокат газети намагався висунути претензії, що вона діяла нечесно, проте чи так це насправді?

Адвокати герцогині кажуть, що публікація листа була зловживанням приватної інформації та порушенням авторських прав, оскільки з тексту були узяті лише ті пропозиції, які виставляли Маркл у поганому світлі.

Таблоїди звинувачуються в тому, що вони переслідують, принижують і маніпулюють Томасом, а також сприяють сваркам між батьком і дочкою. Газета навмисно пропустила частини листа і це образило Меган більше всього.

Видавець "The Mail on Sunday" відмовився від звинувачень в тому, що лист Меган було відредаговано його підлеглими, а також заявив, що інформацією поділилися близькі люди Маркл. Є ймовірність, що ті друзі, які поінформували людей про зміст листів, теж будуть змушені дати свідчення в суді.

Нагадаємо, що Меган Маркл порадує фанатів довгоочікуваним інтерв'ю.

Ми писали, що Меган Маркл і принц Гаррі опинився в центрі скандалу.

А також про те, що Меган Маркл отримала "яскраву" характеристику від знайомих. Канадський журналіст порівнює дружину принца Гаррі з "професійним перевертнем".

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