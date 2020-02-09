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Насолоджується свободою: стало відомо, як Меган Маркл проводить час в Канаді

STYLERПерсони    09.02.2020 - 10:25
Насолоджується свободою: стало відомо, як Меган Маркл проводить час в Канаді
Принц Гаррі і Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

Дружина принца Гаррі відчуває себе більш щасливою

Меган Маркл насолоджується спокійним і розміреним життям в Канаді. За кордоном герцогиня відчуває значно менше стресу. Вона ходить у походи, готує вдома, проводить час зі своїми собаками і маленьким сином Арчі.

Наголошується, що Меган Маркл веде себе дуже стримано з тих пір, як принц Гаррі залишив королівську сім'ю і став на бік своєї дружини.

Насолоджується свободою: стало відомо, як Меган Маркл проводить час в КанадіМеган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

"Це був просто грандіозний зсув, коли Меган повернулася в Канаду. Можна сказати, що вона відчувала себе набагато менш напруженою", - стверджують джерела.

Сім'я проживає на острові Ванкувер з моменту їх королівського від'їзду і насолоджується приголомшливими пейзажами Канади. Головним пріоритетом пари залишається виховання їх маленького сина Арчі.

"Арчі щаслива дитина, він любить сміятися. Арчі і Гаррі чудово проводять час разом. А Меган - чудова мама. Вона дуже піклується про нього. Вони намагаються жити своїм життям, як звичайні батьки", - відзначило джерело.

Нагадаємо, що близька подруга принца Чарльза американська актриса Стефані Пауерс жорстко розкритикувала Меган Маркл за те, що герцогиня перетворює життя королівської родини у власне шоу.

Вона заявила, що Меган робить все, щоб бути зіркою і всіляко намагається привернути до себе увагу, але це зовсім не та модель поведінки, якої їй потрібно дотримуватися.

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