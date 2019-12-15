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Меган Маркл показала фото з юності: фанати дуже здивувалися

STYLERЖиття    15.12.2019 - 18:58
Меган Маркл показала фото з юності: фанати дуже здивувалися
Меган Маркл показала фото з юності (фото: instagram.com/meghan_markle)

Меган Маркл сфотографована в 16 років на тлі різдвяної ялинки

Меган Маркл показала своє фото з юності, в той час, коли їй було всього 16 років. На знімку майбутня герцогиня Сассекська позує зі своїм першим хлопцем на тлі різдвяної ялинки.

Знімок зроблений у 1997 році на Різдвяному балу в навчальному закладі. Меган Маркл одягнена в блискуче плаття з декольте, а її волосся акуратно прибране у високу зачіску. Майбутня дружина принца Гаррі звабливо посміхається в кадрі.

Фотографія з'явилася в Instagram. До заміжжя Маркл активно вела свій аккаунт в соцмережі, однак після весілля вона видалила всі "минуле". Через це пропали багато архівних знімків з молодості Маркл. Однак час від часу в мережі спливають кадри з минулого життя герцогині Сассекської

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Меган Маркл показала фото з юності: фанати дуже здивувалисяМеган Маркл в 16 років зі своїм бойфрендом (Instagram)

Коментатори зазначили, що на фото Маркл виглядає дуже розрослося для 16 років. За словами користувачів, знаменитість практично не змінилася за довгі роки.

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