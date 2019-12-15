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Меган Маркл показала фото из юности: фанаты очень удивились

STYLERЖизнь    15.12.2019 - 18:58
Меган Маркл показала фото из юности: фанаты очень удивились
Меган Маркл показала фото из юности (фото: instagram.com/meghan_markle)

Меган Маркл сфотографирована в 16 лет на фоне рождественской елки

Меган Маркл показала свое фото из юности, в то время, когда ей было всего 16 лет. На снимке будущая герцогиня Сассекская позирует со своим первым бойфрендом на фоне рождественской елки.

Снимок сделан в 1997 году на Рождественском балу в учебном заведении. Меган Маркл одета в блестящее платье с декольте, а ее волосы аккуратно убраны в высокую прическу. Будущая супруга принца Гарри обольстительно улыбается в кадре.

Фотография появилась в Instagram. До замужества Маркл активно вела свой аккаунт в соцсети, однако после свадьбы она удалила все "прошлое". Из-за этого пропали многие архивные снимки из молодости Маркл. Однако время от времени в сети всплывают кадры из прошлой жизни герцогини Сассекской.

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Меган Маркл показала фото из юности: фанаты очень удивилисьМеган Маркл в 16 лет со своим бойфрендом (Instagram)

Комментаторы отметили, что на фото Маркл выглядит очень взросло для 16 лет. По словам пользователей, знаменитость практически не изменилась за долгие годы.

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