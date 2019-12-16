Меган Маркл відправила шанувальниці зворушливий лист: зміст

Прихильниця Меган Маркл одного разу написала герцогині лист зі словами підтримки після виходу документального фільму в якому Меган скаржиться на важке життя.

Бекка Андерсон перейнялася історією герцогині і вирішила надати їй підтримку. Через якийсь час фанатка отримала зворотній лист, в якому повідомлялося, що Меган Маркл дякує її.

Меган Маркл (фото: stylecaster.com)

Лист було підписано представником прес-служби королівської сім'ї - Клаудією Спенс.

"Герцогиня Сассекська попросила мене подякувати вам за чуйний лист. Це було дуже мило з вашого боку написати його. Її Королівська високість дуже цінує ваші слова підтримки і попросила мене відправити вам подяку і побажання всього найкращого", - зазначалося в повідомленні.

Нагадаємо, що Меган Маркл приховала від громадськості важливий момент.