Меган Маркл отправила поклоннице трогательное письмо: содержание

Поклонница Меган Маркл однажды написала герцогине письмо со словами поддержки после выхода документального фильма в котором Меган жалуется на тяжелую жизнь.

Бекка Андерсон прониклась историей герцогини и решила оказать ей поддержку. Через какое-то время фанатка получила обратное письмо, в котором сообщалось, что Меган Маркл благодарит ее.

Меган Маркл (фото: stylecaster.com)

Письмо было подписано представителем пресс-службы королевской семьи - Клаудией Спенс.

"Герцогиня Сассекская попросила меня поблагодарить Вас за чуткое письмо. Это было очень мило с вашей стороны написать его. Ее Королевское высочество очень ценит ваши слова поддержки и попросила меня отправить вам благодарность и пожелания всего наилучшего", - указывалось в сообщении.

Напомним, что Меган Маркл утаила от общественности важный момент.