Меган Маркл виявилася не єдиною любителькою фастфуду в королівській родині

Меган Маркл відома своїм всебічним здоровим способом життя та заняттями йогою, проте в той же час небайдужа до деяких видів фастфуду. Але, як з'ясувалося, прихильність до нездорової їжі є й у інших членів британської королівської сім'ї. Про це пише Express.

Герцогиня Сассекська нещодавно зізналася, перед якими стравами їй дуже непросто встояти. За словами колишньої актриси, вона могла їсти картоплю фрі цілий день.

Втім, ця "страва" не єдина слабкість Меган. Вона розповідала журналістам ще в період офіційного підтвердження роману з принцом Гаррі, що обожнює макарони з сиром у спеціальних порційних упаковках Annie's.

В інтерв'ю блогеру Афіні Кальдероне Маркл розповіла, що наразі купує органічні та натуральні "Енні", але додає в неї трохи замороженого горошку і отримує "простеньку дитячу їжу".

Меган Маркл (Фото: evoke.ie)

Меган пояснила, що полюбила сирну пасту ще в той час, коли доводилося бути доглядальницею.

"Раніше я готувала це для дітей, яких я няньчила, і мені завжди подобалося відчувати себе дитиною і їсти з ними", - додала вона.

Зазначимо, що пристрасть до нездорової їжі у членів королівської сім'ї не тільки у Меган.

Як розповів експерт і біограф монархів, которева Єлизавета II в шотландському замку Балморал, який відвідує кожне літо, завжди замовляє рибу і чіпси.

Так, її цікавить саме ця страва, а не інші кулінарні витончені шедеври.

Королева Британії Єлизавета II (Фото: instagram.com/theroyalfamily)

Як повідомлялося раніше, королева Британії Єлизавета II у своєму шотландському замку Балморал нещодавно потрапила в курйозну ситуацію. Вона прогулювалася біля замку в супроводі свого охоронця, і зустріла американських туристів. Британська королева дотепно відповіла мандрівникам, які її не впізнали.

Також ми писали про те, що Єлизавета II встановила нову заборону для Меган Маркл.