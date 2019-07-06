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Ну й слівце! Меган Маркл і Кейт Міддлтон нехтують правилами етикету

STYLERПерсони    06.07.2019 - 10:21
Ну й слівце! Меган Маркл і Кейт Міддлтон нехтують правилами етикету
Кейт Міддлтон і Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогині не завжди дотримуються правил лексики

Меган Маркл і Кейт Міддлтон повинні дотримуватися певних правил лексики, однак це далеко не завжди виходить у герцогинь. Про лінгвістичні особливості королівської родини розповіла соціальний антрополог і автор книги "The Hidden Rules of English Behaviour" Кейт Фокс.

Проаналізувавши, письменниця зазначила, що монархи не використовують певні слова, які для суспільства здаються абсолютно прийнятними.

Так, приносячи вибачення, монархам не можна говорити "пардон" замість цього потрібно сказати "sorry". Також членам королівської сім'ї слід уникати прикметник "шикарний" - в даному випадку краще сказати "розумний" (smart).

Проте дані правила вважаються досить суворими, тому їх не завжди вдається дотримуватися герцогам і герцогиням. Іноді слово "шикарний" вони можуть використовувати між собою як жарт.

Ну й слівце! Меган Маркл і Кейт Міддлтон нехтують правилами етикетуФото: (instagram.com/kensingtonroyal)

Замість слова "туалет" потрібно говорити виключно "вбиральня" (lavatory або loo). Така заборона введена з історичної причини: слово прийшло до Великобританії з Франції.

Кімнату для відпочинку прийнято називати sitting room, а не lounge. У "чорний список" також увійшли mum і dad. Наприклад, принц Джордж називає батьків mummy і pops.

Нагадаємо, що Меган Маркл і принц Гаррі вирішили ризикнути сином.

Ми писали, не так давно Меган Маркл вирішила змінити обручку, яку їй подарував принц Гаррі під час заручин два роки тому.

А також про те, що принц Гаррі домагався до зірки серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон.

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