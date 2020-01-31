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У Меган Маркл знайшлася "сестра-близнюк": в мережі показали фото

STYLERЖиття    31.01.2020 - 08:01
У Меган Маркл знайшлася "сестра-близнюк": в мережі показали фото
У Меган Маркл знайшовся двійник (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

У Меган Маркл знайшовся двійник, який схожий на неї, як дві краплі води

Меган Маркл, як виявилося, має двійника. 39-річна Акіша Ленд з Міссурі як дві краплі води схожа на герцогиню Сассекську. Про це їй говорять всі друзі і знайомі. Американку на вулицях навіть плутають з дружиною принца Гаррі. Про це пише таблоїд Daily Mail.

Мешканка Міссурі зазначила, що стала схожою на Меган особливо, коли почала випрямляти волосся.

"Мене порівнюють з нею досить часто, і не тільки онлайн. Це відбувається в церкві, в кінотеатрі, в продуктовому магазині і інших місцях поза домом. Буває, випадкові люди підходять і кажуть: "Вам коли-небудь говорили, що ви схожі на..." Я завжди сміюся, перш ніж вони закінчать речення, тому що я точно знаю, кого вони мають на увазі", - зізналася Акіша.

Акіша не приховує, що дуже рада такій схожості з королівською особою, вона вважає Меган Маркл прекрасною і дуже красивою.

У Меган Маркл знайшлася &quot;сестра-близнюк&quot;: в мережі показали фото

Двійник Меган Маркл Акіша Ленд (фото: daily.mail)

"Я завжди жартую, щоб хтось звернувся до її людям, і дав їм знати, що я завжди готова замінити її як двійник, якщо вона не хоче йти на які-небудь заходи, куди її запрошують", - жартує Акіша Ленд.

Зазначимо, що Акіші 39 років, вона виховує двох дітей і веде Instagram, в якому публікує свої численні фото. У її аккаунта вже більше 150 тисяч передплатників, які постійно коментують її схожість з Меган Маркл.

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