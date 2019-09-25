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Меган Маркл кардинально змінила образ в Африці: експерт назвав причину

STYLERПерсони    25.09.2019 - 09:59
Меган Маркл кардинально змінила образ в Африці: експерт назвав причину
Меган Маркл (фото: GettyImages)

Меган Маркл віддала данину релігійним традиціям

Меган Маркл, яка осоромилася під час візиту в Африку, показавши нижню білизну, мабуть, вирішила реабілітуватися тотально одягнувшись для візиту в одну з найдавніших релігійних пам'яток Південної Африки.

Так, на другий день свого 10-денного африканського турне Меган і Гаррі відвідали 225-річну мечеть Аувал Масджид в Кейптауні.

Для цього виходу герцогиня Сассекська вибрала сукню "в підлогу" оливкового кольору, а голову покрила світло-бежевою хусткою з легкої тканини.

Меган Маркл кардинально змінила образ в Африці: експерт назвав причину

Меган Маркл в Африці (фото: instagram.com/sussexroyal)

За словами експерта, таким чином Меган Маркл вирішила вшанувати мусульманську традицію, згідно з якою мечеть не можна відвідувати жінкам з непокритою головою.

Завершила свій look герцогиня балетками в колір хустки, а на обличчя нанесла мінімальну кількість макіяжу.

Меган Маркл кардинально змінила образ в Африці: експерт назвав причину

Меган Маркл і принц Гаррі в Африці (фото: instagram.com/sussexroyal)

Після того, як герцоги вийшли з мечеті, Меган зняла хустку і разом з чоловіком продовжила участь у запланованих заходах.

Меган Маркл кардинально змінила образ в Африці: експерт назвав причину

Меган Маркл і принц Гаррі в Африці (фото: instagram.com/sussexroyal)

Відзначимо, що 10-денний тур Меган і Гаррі включає зупинки у Ботсвані, Анголі і Малаві. У своїх виступах вони будуть привертати увагу громадськості до захисту дикої природи, здоров'я жителів Африки і розмінування.

Раніше повідомлялося, що Меган Маркл запідозрили у другій вагітності.

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