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Меган Маркл и принц Гарри представили свою рождественскую открытку. Что не понравилось поклонникам?

Суббота 16 декабря 2023 17:50
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Меган Маркл и принц Гарри представили свою рождественскую открытку. Что не понравилось поклонникам? Меган Маркл с принцем Гарри (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Через неделю после публикации рождественской открытки Кейт Миддлтон и принца Уильяма, на которой внимательные пользователи соцсетей обнаружили несколько ляпов, включая отсутствие пальца у принца Луи и странную позу у принца Уэльского, свое праздничное послание представили и принц Гарри с Меган Маркл.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на People.

Как выглядит рождественская открытка Меган Маркл и принца Гарри

Подписчики благотворительного фонда пары Archewell Foundation получили видео-поздравление от Сассекских по электронной рассылке.

В коротком ролике Меган и Гарри осветили наиболее значимые моменты деятельности своей организации за прошлый год, включая их участие в "Играх непобежденных" в сентябре этого года.

"Мы желаем вам хороших праздников. Спасибо за всю поддержку в 2023 году!", - написано на открытке.

Что не понравилось поклонникам

Фаны надеялись увидеть на рождественской открытке снимок Сассекских в полном составе.

Однако на этот раз супруги снова решили оставить личную жизнь вне публичного пространства.

  • Где же дети? Рождество - это семейное время, и почему они не хотят, чтобы их кто-то видел? Очень самовлюбленные
  • Разве у них нет детей? Разве Арчвелл не был назван в честь одного из них? Неудивительно, что другого называют Невидимкой
  • Двое самовлюбленных любуются собой на большом экране
    А где дети? Почему их нет в вашей "праздничной" открытке?

Напомним, теплыми семейными моментами пара перестала делиться с прошлого года, когда вместо традиционного снимка в окружении детей (как у Кейт Миддлтон и принца Уильяма) представила парный снимок со светского мероприятия.

Раньше же супруги не скрывали наследников от общественности по таким особым поводам.

Меган Маркл и принц Гарри представили свою рождественскую открытку. Что не понравилось поклонникам?

Рождественская открытка Меган Маркл и принца Гарри 2021 года (фото: instagram.com/_duchess_of_sussex)

Напомним, ранее король Чарльз и королева Камилла показали рождественскую открытку.

Также мы рассказывали, что Меган Маркл и принца Гарри признали одними из самых больших неудачников Голливуда.

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Рождество Меган Маркл Принц Гарри