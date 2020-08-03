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Медведчук поехал в Крым праздновать 66-летие

Крым, Понедельник 03 августа 2020 10:57
Медведчук поехал в Крым праздновать 66-летие
Виктор Медведчук с женой Оксаной Марченко отправились в Крым (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Виктор Медведчук приехал в Крым 2 августа вместе с женой

Виктор Медведчук, кум Владимира Путина и депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", отправился с женой Оксаной Марченко в оккупированный Крым.

Визит Медведчука с семьей на полуостров подтвердил его пресс-секретарь Олег Балабин, пишет "Крым.Реалии".

"Виктор Медведчук находится в отпуске как народный депутат и отдыхает с семьей в Крыму", - сообщил Бабанин.

Известно, что одиозный нардеп и олигарх въехал на территорию оккупированного полуострова в воскресенье, 2 августа.

Напомним, что Виктор Медведчук имеет бизнес в Крыму, о котором узнали из его декларации. Причем компании в Ялте "Таврия-Инвест" и "Фирма Укрснаб" записаны на жену олигарха и числяться, как зарегистрированные в России.

А в 2018 году Медведчук в интервью российскому телеканалу "ТВ Центр" говорил, что ездил и намерен ездить и впредь на отдых в Крым.

7 августа политику исполнится 66 лет. У Виктора Медведчука и Оксаны Марченко есть совместная дочь Дарья. Девочка родилась 20 мая 2004 года. Ее крестными являются Владимир Путин и Светлана Медведева (жена Дмитрия Медведева).

Ранее мы писали, что партия Медведчука поздравила РФ с днем России. В ОПЗЖ попросили диалога и компромисса.

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