Медведчук виявився співвласником 1+1: журналісти розкопали цікаві документи

Віктор Медведчук (фото: РБК-Україна)

Віктор Медведчук вказав у декларації 97 компаній та фірм, які записані на дружину Оксану Марченко

Віктор Медведчук зазначив у своїй декларації офшорну фірму Bolvik Ventures LTD (Британські Віргінські острови) і поінформував, що її кінцевим бенефіціарним власником є його дружина, телеведуча Оксана Марченко.

Компанія фігурує у структурі власності ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1". Про це 10 червня повідомляють журналісти програми "Схеми: корупція в деталях".

Фірма через низку інших компаній має у власності 24,66% на телеканалі "1+1", йдеться в повідомленні про структуру власності на сайті каналу "плюсів" станом на 2 березня. Також наголошується, що цю компанію контролює тільки бізнесмен Ігор Суркіс, при цьому дані про причетність до неї лідера партії "ОПЗЖ" і кума президента РФ Володимира Путіна Медведчука відсутні.

Також у декларації вказується, що Bolvik Ventures LTD має ще 24,51% на телеканалі "2+2" (ТОВ "Гравіс-Кіно").

Водночас, у структурі власності іншого телеканалу, що входить до групи "ПлюсПлюс" (ТОВ "УніанТБ") ця фірма не фігурує. Телеканал ТЕТ (ЗАТ "ТК "ТЕТ") структуру власності не оприлюднив.

Як прокоментував таку інформацію співвласнику групи каналів "1+1" Коломойський, "для нього це новина". Він не знає, коли відбулося відчуження від Суркіса дружині Медведчука Марченко і "чому про це дізнаємося з декларації?"

Фото: скрін public.nazk.gov.ua/declaration

"Якщо Суркіс продав Медведчуку. Як я можу на це вплинути? Якщо мова йде про Bolvik, то раніше там був Суркіс. Тепер у декларації написали, що власник Марченко. Треба з'ясувати, на яку частку, скільки акцій. Там же не написано нічого... до речі, я ніколи не поділяв Медведчука і Суркісів. Я завжди вважав, що вони разом. За якими активами та в якому співвідношенні - це вже інше питання", - заявив олігарх.

Зазначимо, що Е-декларації Медведчука в розділі юридичні особи, трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкти декларування або членів його родини, на Марченко записані 97 компаній і фірм.

У мережі звернули увагу на такі володіння - в тому числі й російські - відомої української телеведучої.

"Судячи з декларації Медведчука Оксана Марченко стала інвестиційною нянею для РФ", - пише журналістка Христина Бердинських у своєму Facebook.

Фото: скрін поста facebook.com/kristina.berdinskikh?

Інші зазначають, що про виявлений "Схемами" зв'язок Медведчука та "1+1" писали й раніше. Але в цьому контексті цікава відповідь Коломойського - фраза про те, що він "ніколи не розділяв Медведчука і Суркіса".

"У світлі судів Суркісів і Приватбанку звучить неоднозначно", - йдеться в повідомленні "Петро і Мазепа" в Facebook.

Фото: скрін поста facebook.com/petrimazepa

Раніше РБК-Україна писало, що Медведчук та його дружина задекларували річний дохід у більш ніж 323 млн гривень.

Також нещодавно повідомлялося про те, що офіс Медведчука у Києві закидали петардами та димовими шашками.

Нагадаємо також, що в листопаді 2019-го Оксана Марченко - дружина кума Путіна - розповіла про свої президентські амбіції та зазначила, що зібралася брати участь у виборах.

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Автор: Володимир Костирін