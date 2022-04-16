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Медведчук дав згоду на обмін і видачу в Росію (відео)

Марченко заявила, що Медведчук згоден на обмін (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Оксана Марченко, дружина заарештованого Віктора Медведчука, після низки своїх відеозвернень і конференції, записала нове відео – зі зверненням до президента рф Путіна.

Вона повідомила, що її чоловік дав згоду на обмін і видачу його в Росію.

Марченко звернулася до Путіна з проханням про допомогу про обмін її чоловіка, Віктора Медведчука.

"Віктор Медведчук дав свою згоду на обмін і видачу на територію Російської Федерації в разі досягнення російською та українською сторонами відповідних домовленостей", - сказала екстелеведуча.

Далі вона в черговий раз повторила, що затримання та арешт Медведчука були незаконними та з політичних мотивів. Вона вірить у справедливий суд, але "намагається врятувати його, запропонувавши обмін".

Марченко нагадала, що раніше звернулася до родичів підданих Великобританії, які нібито потрапили в полон і прем'єр-міністру Британії Борису Джонсону.

За словами дружини Медведчука, "в катівнях СБУ" утримуються й інші політичні в'язні. Вона назвала прізвища письменників, істориків, а також прізвища кількох депутатів, які раніше були затримані за підозрою в пособництві ворогові та державній зраді: Ян Таксюр, Олександр Каревін, брати Кононовичі, Юрій Ткачов, Олег Новіков, Володимир Клименко, Гліб Ляшенко.

Марченко попросила Путіна докласти всіх зусиль, щоб звільнити цих людей разом з її чоловіком.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Марченко дала пресконференцію в Москві та сказала, що Медведчук нікуди не тікав.

А також розповідали про те, що Марченко видала новий перл про порятунок Медведчуком військовополонених.

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Віктор МедведчукОксана Марченко