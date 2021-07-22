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В Азовському морі шторм: на курортну Кирилівку налетіло торнадо

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Кирилівка, Четвер 22 липня 2021 15:06
В Азовському морі шторм: на курортну Кирилівку налетіло торнадо Фото: Кирилівку накрив торнадо (скрін відео)
Автор: Анастасія Рокитна

Над Азовським морем біля Кирилівки з'явився смерч. Над азовських курортом проходить шторм з градом і шквальним вітром.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Inform ZP.UA.

Небо на курорті затягнуло сірими грозовими хмарами, а серед них виднілося торнадо.

Сьогодні на азовських курортах, у Кирилівці та Бердянську, весь день протримається несприятлива погода.

В акваторії Азовського моря поблизу Кирилівки зараз грози з блискавками.

Нагадаємо, сьогодні злива накрила Маріуполь. У місті затопило дороги та тротуари, ряд електропідстанцій було знеструмлено.

Разом з тим, Одесу вночі накрила потужна злива.

Через погіршення погоди в роботі транспорту Одеси стався збій.

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Азовское море шторм Кирилловка торнадо
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