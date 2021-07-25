Пляжі на узбережжі морів в Україні, де немає людей: куди варто поїхати обов'язково

Погода в Україні цього літа виганяє жителів України ближче до водойм і прохолоді. І найоптимальніше місце для відпочинку - це узбережжя морів, Азовського і Чорного. Однак, що робити, якщо місць на пляжах майже не залишилося, а на набережних навіть вечорами натовпи людей?

В Україні є чимало місць на узбережжі, де туристів зазвичай або немає зовсім немає, або зовсім мало. Про такі місця розповіли на порталі Omore.

Кінбурнська коса. Сама безлюдна місцевість на українському узбережжі. Кілька десятків кілометрів у заповідній зоні, де заборонено будівництво, майже немає доріг і цивілізації. Але є заповідник, десятки кемпінгів, неймовірна природа і місця для усамітнення. Дістатися на косу можна катером з Очакова або сушею, по материку – але це варіант для екстремалів і любителів бездоріжжя.

Кінбурнська коса

Джарилгач. Найбільший острів України, який має 42 кілометри в довжину – місць для усамітнення повно. З цивілізацією зв'язок тут тільки за допомогою катерів, на самому острові немає толком нічого, крім неймовірної природи та краси. Питна вода є тільки у двох місцях - біля маяків, куди припливають туристи та на глибокій косі. Харчові продукти на Джарилгач доведеться брати з собою.

Бердянська коса. Вона розташована біля міста Бердянськ і на самій косі вже досить розвинена інфраструктура – є готелі, бази відпочинку, атракціони та розваги. Але і там є прекрасні місця з мінімумом людей – потрібно лише пройти до краю коси, до маяка і за ним ще кілометр-півтора. Там майже безлюдний пляж.

Острів Джарилгач

Приморське, Одеська область. Ця місцевість знаходиться в найпівденнішій точці. Якщо відійти в сторону від вікового або в сторону Тузлівського лиману по косі - там абсолютно безлюдні пляжі, де можна розкласти намет, поставити кемпінг і залишитися наодинці з природою.

Коса біля Сергіївки, Одеська область. У Сергіївці вихід до моря йде через міст. Автомобілем можна проїхати тільки до моста, а далі пускають тільки зі спеціальними перепустками. Але туди можна дістатися і з іншого боку - по піску з самої Затоки. І там є ще одна коса. Кілометр по мосту і ще кілометр по пляжу, і ви на косі, де абсолютно безлюдне узбережжя.

Коса біля Сергіївки

Околиці Чорноморська або Санжійка. Там повно малолюдних місць, де можна спокійно натягувати намет або цілий табір. А можна просто відпочити без натовпів туристів і криків поблизу.

Очаків. Сховатися від натовпу тут можна між Портом 333 і Лісгоспом – і далі, в бік Південного Бугу. Вихід на пляж не дуже зручний, але людей там практично немає. А якщо орендувати катер, то через пів години можна потрапити на Кінбурнську косу.