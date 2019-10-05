Медреформа в Україні: чого чекати в 2020 році

Медреформа в Україні - зміни в 2020 році (ілюстративне фото: УНІАН)

Медреформа в Україні передбачає приєднання до програми медичних гарантій

Медична реформа в Україні - це масштабний комплекс законопроектів та нововведень, які мають поліпшити якість медичних послуг для українців. Новий рік - новий етап реформації. У 2020 році заклади охорони здоров'я другого і третього рівнів повинні приєднатися до програми медичних гарантій з 1 квітня 2020 року, лікарі повинні будуть отримувати ліцензії, а медичні установи будуть фінансуватися за новими правилами. STYLER зібрав інформацію про те, які зміни принесе медреформа у 2020 році.

Медичні заклади перейдуть на нову модель фінансування

Медичні установи будуть фінансуватися переважно не за рахунок медичної субвенції, яку адміністрував МОЗ, а в рамках програми фінансових гарантій, яку адмініструє Національна служба здоров'я (НСЗУ). У цифрах це зміна виглядає так: якщо в 2019 році медична субвенція склала 55700000000 грн, то в наступному році її розмір зменшиться в 3,8 рази - до 14600000000 грн.

Термін дії субвенції - до 1 квітня 2020 року. Медичні установи, які з 1 квітня не приєднаються до програми медичних гарантій, будуть фінансуватися за рахунок нової субвенції обсягом 1500000000 гривень.

Видатки бюджету на НСЗУ у рази збільшуються - з 19200000000 грн в 2019 до 72300000000 грн в 2020 році. Левова їх частка - 72 млрд грн - призначена для реалізації програми фінансових гарантій.

Медреформа в Україні - зміни в 2020 році (ілюстративне фото: УНІАН)

Професійне ліцензування лікарів

Ліцензія – це визнання держави, що медик може займатися своєю професією. Це забезпечує насамперед захист для ліцензованих лікарів: їх не можна просто звільнити, не надавати їм роботу та інше. Для держави це єдиний спосіб дізнатися, які є лікарі, де вони працюють і чим займаються, для того щоб розуміти, наприклад, яких спеціальностей не вистачає. Нинішній реєстр медичних працівників – дуже застарілий і багато внесених до нього людей вже не працюють лікарями або займають три-чотири посади одночасно.

Для пацієнтів це можливість подавати скарги проти лікарів, роботою яких вони незадоволені у ліцензійну раду. Їх будуть розглядати і/або штрафувати медиків, або вимагати додаткове навчання, або навіть відібрати у них ліцензію.

Програма медичних гарантій

Лікарні будуть надавати послуги по моделі оплати "гроші ходять за пацієнтом". На первинному ланці повністю перейти на таку модель вдалося за один рік. Для спеціалізованої допомоги це не буде так швидко – МОЗ прогнозують перехід за два-три роки.

В програму медичних гарантій увійдуть медичні послуги за 6 напрямами: первинна допомога, спеціалізована амбулаторна допомога, спеціалізована стаціонарна допомога, екстрена допомога, паліативна допомога, реабілітація.

Для пацієнтів нескладна система: спеціалізовані послуги поділяються на дві частини – екстрені та планові. Вартість перших повністю покриває НСЗУ (вони входять в програму медичних гарантій). Екстрена допомога надається незалежно від того, чи є у вас декларація з сімейним лікарем.

Що стосується планових медичних послуг, тут існує кілька важливих правил, щоб НСЗУ їх сплатила:

Напрямки обов'язкові. Їх можна буде отримати у сімейного лікаря, а якщо потрібно додатково – у лікаря-спеціаліста. Відповідно, необхідним є декларація з сімейним лікарем.

Медреформа в Україні - зміни в 2020 році (ілюстративне фото: УНІАН)

Інші нововведення

Очікується також, що з 2020 року в єдиний медичний простір увійдуть заклади, які вважаються клініками "для обраних". Мова йде про "Феофанії" (Київ) та установах Академії медичних наук – тепер тут зможуть лікуватися всі бажаючі. Крім того, договори з НСЗУ будуть підписувати приватні клініки.

Програма "Безкоштовна діагностика" є частиною програми медичних гарантій і повинна була стартувати в 2019 році. Однак пілотний проект запущений не був. У Моз це пояснили тим, що як закладам, так і НСЗУ потрібно зробити додаткові дії для цього. Тому ці послуги будуть надаватися в рамках загальних медичних гарантій з 1 січня 2020 року.

Нагадаємо, що раніше Скалецька назвала терміни запуску медреформи вторинної ланки.