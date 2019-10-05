Медреформа в Украине: чего ждать в 2020 году

Медреформа в Украине - изменения в 2020 году (иллюстративное фото: УНИАН)

Медреформа в Украине предусматривает присоединение к программе медицинских гарантий

Медицинская реформа в Украине - это масштабный комплекс законопроектов и нововведений, которые должны улучшить качество предоставляемых медицинских услуг для украинцев. Новый год - новый этап реформации. В 2020 году учреждения здравоохранения второго и третьего уровней должны присоединиться к программе медицинских гарантий с 1 апреля 2020 года, врачи должны будут получать лицензии, а медучреждения будут финансироваться по новым правилам. STYLER собрал информацию о том, какие изменения принесет медреформа в 2020 году.

Медицинские учреждения перейдут на новую модель финансирования

Медицинские учреждения будут преимущественно финансироваться не за счет медицинской субвенции, которую администрировал МЗ, а в рамках программы финансовых гарантий, которую администрирует Национальная служба здоровья (НСЗУ). В цифрах это изменение выглядит так: если в 2019 году медицинская субвенция составила 55700000000 грн, то в следующем году ее размер уменьшится в 3,8 раза - до 14600000000 грн.

Срок действия субвенции - до 1 апреля 2020 года. Медицинские учреждения, с 1 апреля не присоединятся к программе медицинских гарантий, будут финансироваться за счет новой субвенции объемом 1500000000 гривен.

Расходы бюджета на НСЗУ в разы увеличиваются - с 19200000000 грн в 2019 до 72300000000 грн в 2020 году. Львиная их доля - 72 млрд грн - предназначена для реализации программы финансовых гарантий.

Медреформа в Украине - изменения в 2020 году (иллюстративное фото: УНИАН)

Профессиональное лицензирование врачей

Лицензия – это признание государства, что медик может заниматься своей профессией. Это обеспечивает прежде всего защиту для лицензированных врачей: их нельзя просто уволить, не предоставлять им работу и прочее. Для государства это единственный способ узнать, какие есть врачи, где они работают и чем занимаются, для того чтобы понимать, например, каких специальностей не хватает. Нынешний реестр медицинских работников – очень устаревший и много внесенных в него людей уже не работают врачами или занимают три-четыре должности одновременно.

Для пациентов это возможность подавать жалобы против врачей, работой которых они недовольны, в лицензионный совет. Их будут рассматривать и/или штрафовать медиков или требовать дополнительное обучение, или даже отнимать у них лицензию.

Программа медицинских гарантий

Больницы будут предоставлять услуги по модели оплаты "деньги ходят за пациентом". На первичном звене полностью перейти на такую модель удалось за один год. Для специализированной помощи это не будет так быстро – в Минздраве прогнозируют переход за два-три года.

В программу медицинских гарантий войдут медицинские услуги по 6 направлениям: первичная помощь, специализированная амбулаторная помощь, специализированная стационарная помощь, экстренная помощь, паллиативная помощь, реабилитация.

Для пациентов система несложная: специализированные услуги разделяются на две части – экстренные и плановые. Стоимость первых полностью покрывает НСЗУ (они входят в программу медицинских гарантий). Экстренная помощь оказывается независимо от того, есть ли у вас декларация с семейным врачом.

Что касается плановых медицинских услуг, здесь существует несколько важных правил, чтобы НСЗУ их оплатила:

Направления обязательны. Их можно будет получить у семейного врача, а если нужно дополнительно – у врача-специалиста. Соответственно, необходимым является декларация с семейным врачом.

Медреформа в Украине - изменения в 2020 году (иллюстративное фото: УНИАН)

Другие нововведения

Ожидается также, что с 2020 года в единое медицинское пространство войдут заведения, которые считаются клиниками "для избранных". Речь идет о "Феофании" (Киев) и учреждениях Академии медицинских наук – теперь здесь смогут лечиться все желающие. Кроме того, договоры с НСЗУ будут подписывать частные клиники.

Программа "Бесплатная диагностика" является частью программы медицинских гарантий и должна была стартовать в 2019 году. Однако пилотный проект запущен не был. В Минздраве это объяснили тем, что как заведениям, так и НСЗУ нужно сделать дополнительные действия для этого. Поэтому эти услуги будут оказываться в рамках общих медицинских гарантий с 1 января 2020 года.

Напомним, что ранее Скалецкая назвала сроки запуска медреформы вторичного звена.