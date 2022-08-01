Іллі-пророка 2022: що суворо заборонено робити, аби не накликати біду
День Іллі пророка, або Іллін день традиційно відзначається 2 серпня. Свято пов'язано зі старозавітним святим, якого шанували здавна, і поважали нарівні з Миколою Чудотворцем. Всі знають, що після Іллі вже не можна купатися в водоймах, але це не єдине табу свята.
Що ще заборонено робити в цей день, традиції - далі в матеріалі Styler.
Суворі заборони свята
Наші предки вважали, що виходити в поле в день Іллі заборонено, тому що може вбити блискавка. Іллю вважали покровителем громовиці і вважалося, що з цього дня починаються дощі та грози.
За деякими віруваннями, не можна в цей день навіть виходити з дому (так само вірування пов'язане з блискавкою).
Також наші пращури намагалися не впускати в оселю бездомних тварин, тому що вірили, що в них ховається нечистий. А ще не випускали домашніх годованців на вулицю.
Ловити рибу в день Іллі-пророка також було заборонено.
Не варто займатися роботою по дому й на ділянці. Вважається, що будь-які роботи з землею можуть призвести до загибелі врожаю. Єдиний виняток - бджільництво - роботу, пов'язану з утриманням бджіл, догляду за ними, виконувати можна.
Не можна стояти під деревом, а також кричати і лаятися, інакше вас може убити блискавкою. Від удару блискавки в цей день може постраждати грішник.
Не варто зупинятися і стояти на перехрестях - вірили, що там збирається різна нечиста сила.
Крім того не варто лихословити, бешкетувати, зловживати алкоголем. Проведіть цей день з хорошими думками, робіть добро.
Що треба зробити 2 серпня
У цей день потрібно варто сходити до церкви, де проходять урочисті богослужіння. Іллі-пророку моляться про сімейне щастя, хороший врожай, мирне небо над головою. Дівчата на Іллі молилися про заміжжя, так як традиційно в цей час грали весілля.
Після храму заведено зібратися за святковим столом з рідними.
Якщо в день Іллі-пророка йде дощ із грозою, потрібно обов'язково запалити свічку перед іконою. Вважається, що це допоможе вберегти від грому будинок.
Наші предки вважали, що дощ у цей день - благодатний. Якщо людина потрапить під нього, то точно зцілиться від усіх хвороб.
Ілля здавна вважався покровителем сімейних пар, тому 2 серпня традиційно грали весілля. Вірили, що вінчання цього дня принесе в сім'ю щастя.
Чому на Іллі не можна купатися
За легендою, коли Ілля возносився на небо на колісниці, з копита коня впала підкова в воду і охолодила її. Якщо скупатися в цей день або після нього, можна застудитися.
Кажуть, що "Ілля воду остудив", а ще жартують, що "Ілля у воду насс*в".
За іншою версією така затія невдала, так як з цього часу вода починає "цвісти", що також загрожує хворобами.
Також колись вірили, що в ніч на 2 серпня біля водойм збирається нечиста сила - водяні, русалки, чорти, які можуть затягнути купаються в воду.
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