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Іллі-пророка 2022: що суворо заборонено робити, аби не накликати біду

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Понеділок 01 серпня 2022 17:55
Іллі-пророка 2022: що суворо заборонено робити, аби не накликати біду Що не можна робити на Іллі-пророка
Автор: Світлана Мащенко

День Іллі пророка, або Іллін день традиційно відзначається 2 серпня. Свято пов'язано зі старозавітним святим, якого шанували здавна, і поважали нарівні з Миколою Чудотворцем. Всі знають, що після Іллі вже не можна купатися в водоймах, але це не єдине табу свята.

Що ще заборонено робити в цей день, традиції - далі в матеріалі Styler.

Суворі заборони свята

Наші предки вважали, що виходити в поле в день Іллі заборонено, тому що може вбити блискавка. Іллю вважали покровителем громовиці і вважалося, що з цього дня починаються дощі та грози.

За деякими віруваннями, не можна в цей день навіть виходити з дому (так само вірування пов'язане з блискавкою).

Також наші пращури намагалися не впускати в оселю бездомних тварин, тому що вірили, що в них ховається нечистий. А ще не випускали домашніх годованців на вулицю.

Ловити рибу в день Іллі-пророка також було заборонено.

Не варто займатися роботою по дому й на ділянці. Вважається, що будь-які роботи з землею можуть призвести до загибелі врожаю. Єдиний виняток - бджільництво - роботу, пов'язану з утриманням бджіл, догляду за ними, виконувати можна.

Не можна стояти під деревом, а також кричати і лаятися, інакше вас може убити блискавкою. Від удару блискавки в цей день може постраждати грішник.

Не варто зупинятися і стояти на перехрестях - вірили, що там збирається різна нечиста сила.

Крім того не варто лихословити, бешкетувати, зловживати алкоголем. Проведіть цей день з хорошими думками, робіть добро.

Що треба зробити 2 серпня

У цей день потрібно варто сходити до церкви, де проходять урочисті богослужіння. Іллі-пророку моляться про сімейне щастя, хороший врожай, мирне небо над головою. Дівчата на Іллі молилися про заміжжя, так як традиційно в цей час грали весілля.

Після храму заведено зібратися за святковим столом з рідними.

Якщо в день Іллі-пророка йде дощ із грозою, потрібно обов'язково запалити свічку перед іконою. Вважається, що це допоможе вберегти від грому будинок.

Наші предки вважали, що дощ у цей день - благодатний. Якщо людина потрапить під нього, то точно зцілиться від усіх хвороб.

Ілля здавна вважався покровителем сімейних пар, тому 2 серпня традиційно грали весілля. Вірили, що вінчання цього дня принесе в сім'ю щастя.

Чому на Іллі не можна купатися

За легендою, коли Ілля возносився на небо на колісниці, з копита коня впала підкова в воду і охолодила її. Якщо скупатися в цей день або після нього, можна застудитися.

Кажуть, що "Ілля воду остудив", а ще жартують, що "Ілля у воду насс*в".

За іншою версією така затія невдала, так як з цього часу вода починає "цвісти", що також загрожує хворобами.

Також колись вірили, що в ніч на 2 серпня біля водойм збирається нечиста сила - водяні, русалки, чорти, які можуть затягнути купаються в воду.

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