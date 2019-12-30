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В Україні з квітня запустять програму медгарантій для населення

Новини » Політика     30.12.2019 - 16:12
В Україні з квітня запустять програму медгарантій для населення
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Програма медичних гарантій запрацює з 1 квітня наступного року

З 1 квітня 2020 року в Україні запрацює програма медичних гарантій для населення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабінету міністрів України.

Як заявляють в уряді, програма медичних гарантій діятиме для всіх видів допомоги, а саме первинної, спеціалізованої, високоспеціалізованої, екстреної, паліативної, медичної реабілітації та реімбурсації ліків.

Зазначається, що на фінансування послуг в державному бюджеті закладено 72 мдрд гривень. Фінансування послуг здійснюватиметься через Національну службу здоров'я України.

"У сфері охорони здоров’я уряд визначив амбітні цілі. Для нас важливо, щоб люди отримували якісну та вчасну допомогу у медичних закладах та мали доступ до гарантованих державою медичних послуг", - заявив глава уряду Олексій Гончарук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України схвалив початок другого етапу впровадження медичної реформи. Старт другого етапу медреформи заплановано на 1 квітня 2020 року. Передбачається, що дана програма буде діяти для всіх видів медичної допомоги.

Також РБК-Україна писало, що Верховна рада встановила пільговий період для перетворення закладів охорони здоров'я з бюджетних установ у казенні та комунальні некомерційні підприємства. Відповідно до прийнятого закону, пільговий період триватиме до 31 грудня 2020 року.

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