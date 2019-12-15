ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Медреформи-2020: які зміни чекають на українців

STYLERЖиття    15.12.2019 - 17:53
Медреформи-2020: які зміни чекають на українців
Медреформа в Україні - зміни в 2020 році (ілюстративне фото: УНІАН)

Тарифи для лікарень планують урізати

Якщо грошей у держави не буде вистачати, то МОЗ уріже тарифи для лікарень. Яким чином будуть платити за медичні послуги лікарням, розповідає інформаційний портал "Сьогодні".

Мінохоронздоров'я повідомляє, що в 2020 році розрахункова ставка складе 600 грн, але за рахунок зміни коригуючих коефіцієнтів оплата за кожну вікову групу не змінюється. За дорослого у віці від 18 до 39 років НСЗУ буде так само, як і в 2019 році, оплачувати 370 грн, а за дитину до 5 років – 1480 грн. Подібне рішення дасть можливість краще планувати витрати на поточний та наступні роки.

Медреформи-2020: які зміни чекають на українцівМедреформа в Україні - зміни в 2020 році (ілюстративне фото: УНІАН)

Національна служба здоров'я буде платити за послуги, які входять в програму медичних гарантій. У програму входять первинна, спеціалізована та високоспеціалізована медицина, паліативна медична допомога, пологи, лікування дітей до 16 років і реабилитация. Список включає в себе безліч усього: від лікування грипу до складних операцій.

Серед послуг є пріоритетні - це лікування інсультів та інфарктів, ендоскопічні послуги для раннього виявлення раку, мамографія, пологи та неонатологічна допомога. За ці послуги НСЗУ буде платити за підвищеним тарифом.

Українці зможуть претендувати на безкоштовну медичну допомогу: кому пощастить МОЗ назвало дату запуску програми медичних гарантій для українців
Новини України медреформа
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся