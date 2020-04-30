Медики розповіли українцям, коли відкриються курорти

У МОЗ розповіли, коли відкриють курорти (колаж РБК-Україна)

У МОЗ пояснили українцям, коли можна буде поїхати відпочити

Коронавірус в Україні інфікував 10406 громадян країни, померли від ускладнень інфекції 261, одужали 1238. Пандемія COVID-19 у країні наближається до піку. Так, принаймні повідомляє МОЗ. Кабінет міністрів обіцяє послабити карантинні заходи в країні з 12 травня, якщо за добу кількість інфікованих не буде збільшуватися. Багатьох наших співгромадян цікавить питання, чи зможуть вони влітку поїхати відпочити на місцеві курорти.

На це питання відповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Зараз я хвилююся за здоров'я українців і стримування епідемії", –сказав голова МОЗ.

За словами Віктора Ляшка, зараз багато хто боїться пускати до себе туристів через ймовірність інфікування COVID-19. Тому відкриття туристичних місць залежить тільки від людей і від того, як вони будуть дотримуватися карантину.

"Якщо кількість інфікованих буде знижуватися, ми будемо ініціювати відновлення курортів. Якщо ні – вибачте", – додав Ляшко.

Відзначимо, що в цей момент через запроваджений карантин в Україні закрилися популярні курорти в Трускавці, Карпатах, Моршині. Для людей, які там працювали, це був основний заробіток і спосіб прогодувати сім'ю. Зараз всі співробітники курортів пішли у відпустку за свій рахунок або отримують лише частину заробітної плати.

Як ми раніше писали, в Туреччині зробили важливу заяву для українців про all inclusive.