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На Запорізьку АЕС пропустили пожежників. На станції відключили 3-й енергоблок

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Енергодар, П'ятниця 04 березня 2022 03:44
На Запорізьку АЕС пропустили пожежників. На станції відключили 3-й енергоблок Фото: на Запорізьку АЕС допустили пожежників (wikimedia.org Ralf1969)
Автор: Володимир Костирін

На Запорізькій атомній електростанції, де спалахнула пожежа через обстріли військами РФ, вже відключили третій енергоблок від єдиної енергосистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-служби ДСНС.

Рятувальники повідомляють, що загоряння сталося за територією АЕС у навчально-тренувальному корпусі.

На атомній станції в Енергодарі після відключення 3-го енергоблока від єдиної енергосистеми тепер працює тільки 4 блоки.

"Протипожежний стан на АЕС в нормі. За територією АЕС в учбово-тренувальному корпусі виникло загорання. Поки йде бій підрозділи ДСНС не допустили до гасіння. Рятувальники перебувають у готовності", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Трохи пізніше з'явилася інформація від голови Запорізької обласної Військової адміністрації Олександра Сратуха, що пожежникам все-таки вже вдалося потрапити на АЕС для ліквідації пожежі.

Раніше через обстріл російськими військами Запорізької АЕС міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив світ про загрозу катастрофи.

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Запорожская АЭС Пожежа Війна Росії проти України
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