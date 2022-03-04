Вперше в нашій історії країна-терорист вдалася і до ядерного терору, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія, яка обстріляла Запорізьку АЕС з танків 4 березня вночі, стала єдиною країною у світі за всю історію, яка б'є по атомних станціях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням звернення глави держави.
"Жодна країна, крім Росії, не обстрілювала атомні енергоблоки. Вперше! Це вперше в нашій історії, в історії людства, держава-терорист вдалася і до ядерного терору. Російські пропагандисти погрожували всім, ми пам'ятаємо, засипати світ ядерним попелом. Тепер це не загроза. Тепер це реальність", - наголошує президент у терміновому зверненні.
Зеленський зазначив, що поки невідомо, чим закінчиться пожежа на станції, чи буде вибух чи ні - це зараз неможливо прорахує до кінця.
"Але наші хлопці завжди тримали атомну станцію в безпеці. Щоб не було провокацій. Щоб ніхто не міг на станцію прийти, ніхто не міг цю станцію захопити, замінувати та шантажувати потім ядерною катастрофою весь світ", - сказав він.
Президент закликав до термінової реакції світової спільноти та підкреслив, що потрібно зупинити російських військових негайно.
Також Зеленський повідомив, що вже українська сторона вже зв'язалася з партнерами, і він спілкувався з президентами різних країн, прем'єром Великої Британії, і главою МАГАТЕ щодо обстрілів ЗАЕС.
Раніше президент Володимир Зеленський зазначив, що військові РФ б'ють з танків по Запорізькій АЕС прицільно, і окупанти готувалися до такої атаки.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба попередив світ про загрозу катастрофи через пожежу на ЗАЕС після російських обстрілів.
За словами в.о. гендиректора станції, ядерна безпека на ЗАЕС порушена, і пожежу ще не локалізували. А в ДСНС заявили, що вже відключили третій енергоблок від єдиної енергосистеми, а загоряння сталося за територією АЕС у навчально-тренувальному корпусі.
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