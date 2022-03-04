Вперше в нашій історії країна-терорист вдалася і до ядерного терору, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія, яка обстріляла Запорізьку АЕС з танків 4 березня вночі, стала єдиною країною у світі за всю історію, яка б'є по атомних станціях.

"Жодна країна, крім Росії, не обстрілювала атомні енергоблоки. Вперше! Це вперше в нашій історії, в історії людства, держава-терорист вдалася і до ядерного терору. Російські пропагандисти погрожували всім, ми пам'ятаємо, засипати світ ядерним попелом. Тепер це не загроза. Тепер це реальність", - наголошує президент у терміновому зверненні.

Зеленський зазначив, що поки невідомо, чим закінчиться пожежа на станції, чи буде вибух чи ні - це зараз неможливо прорахує до кінця.

"Але наші хлопці завжди тримали атомну станцію в безпеці. Щоб не було провокацій. Щоб ніхто не міг на станцію прийти, ніхто не міг цю станцію захопити, замінувати та шантажувати потім ядерною катастрофою весь світ", - сказав він.

Президент закликав до термінової реакції світової спільноти та підкреслив, що потрібно зупинити російських військових негайно.

Також Зеленський повідомив, що вже українська сторона вже зв'язалася з партнерами, і він спілкувався з президентами різних країн, прем'єром Великої Британії, і главою МАГАТЕ щодо обстрілів ЗАЕС.