Горить Запорізька АЕС через обстріли окупантів. Є загроза ядерної безпеки

На Запорізькій атомній електростанції спалахнула пожежа. АЕС була обстріляна російськими військами, що намагаються її захопити, але військові ЗСУ тримають оборону й тривають запеклі бої . Пожежники не можуть розпочати гасіння пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Запорізької АЕС.

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) розташована в на березі Каховського водосховища поруч із містом Енергодар. Це найбільша в Європі й шоста у світі атомна електростанція. Вона складається з шести атомних енергоблоків по 1 млн кВт кожний.

Відео: ситуація на Запорізькій АЕС, де почалася пожежа через російські обстріли 4 березня

На YouTube-каналі станції показали відео - пряму трансляцію того, що відбувається на АЕС.

Відео: на Запорізькій АЕС вимагають від окупантів припинити вести вогонь по станції

Відео: на Запорізькій АЕС - пожежа через обстріли російських окупантів 4 березня

Мер Енергодару Дмитро Орлов також закликав негайно припинити обстріл АЕС, по якій окупанти ведуть вогонь впритул.

Повідомляється, що є потрапляння снаряду в перший енергоблок.

На ЗАЕС заявляють, що пожежники не можуть дістатися через обстріли.

На станції вимагали, щоб війська РФ припинили вести вогонь з важкої техніки блоками атомної станції в Енергодарі - найбільшої АЕС у Європі

"В результаті обстрілів військами Російської Федерації в бік Запорізької АЕС виникла пожежа!" - йдеться в повідомленні.

Зараз на підступах до Запорізької АЕС тривають запеклі бої - українські військові дають відсіч російським окупантам, які пробують просунутися до АЕС з метою захоплення.

Нагадаємо, що 3 березня окупаційні війська РФ обстріляли блокпост в Енергодарі та направили в місто колону бронетехніки зі 100 одиниць.

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