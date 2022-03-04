Горить Запорізька АЕС через обстріли окупантів. Є загроза ядерної безпеки
На Запорізькій атомній електростанції спалахнула пожежа. АЕС була обстріляна російськими військами, що намагаються її захопити, але військові ЗСУ тримають оборону й тривають запеклі бої. Пожежники не можуть розпочати гасіння пожежі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Запорізької АЕС.
"В результаті обстрілів військами Російської Федерації в бік Запорізької АЕС виникла пожежа!" - йдеться в повідомленні.
На станції вимагали, щоб війська РФ припинили вести вогонь з важкої техніки блоками атомної станції в Енергодарі - найбільшої АЕС у Європі
"Існує загроза ядерної небезпеки!" - наголошують працівники станції.
На ЗАЕС заявляють, що пожежники не можуть дістатися через обстріли.
Повідомляється, що є потрапляння снаряду в перший енергоблок.
Мер Енергодару Дмитро Орлов також закликав негайно припинити обстріл АЕС, по якій окупанти ведуть вогонь впритул.
Відео: на Запорізькій АЕС - пожежа через обстріли російських окупантів 4 березня
Відео: на Запорізькій АЕС вимагають від окупантів припинити вести вогонь по станції
На YouTube-каналі станції показали відео - пряму трансляцію того, що відбувається на АЕС.
Відео: ситуація на Запорізькій АЕС, де почалася пожежа через російські обстріли 4 березня
Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) розташована в на березі Каховського водосховища поруч із містом Енергодар. Це найбільша в Європі й шоста у світі атомна електростанція. Вона складається з шести атомних енергоблоків по 1 млн кВт кожний.
Зараз на підступах до Запорізької АЕС тривають запеклі бої - українські військові дають відсіч російським окупантам, які пробують просунутися до АЕС з метою захоплення.
Нагадаємо, що 3 березня окупаційні війська РФ обстріляли блокпост в Енергодарі та направили в місто колону бронетехніки зі 100 одиниць.
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