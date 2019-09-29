Астролог назвав знаки Зодіаку, яким дуже не пощастить у жовтні

Гороскоп 2019: ці знаки Зодіаку чекає біда в жовтні (фото: колаж РБК-Україна)

Які знаки Зодіаку чекає невдача в жовтні - в гороскопі від Павла Глоби

Гороскоп 2019 допоможе довідатися, які знаки Зодіаку будуть найбільш невезучим у другому місяці осені. Відомий астролог Павло Глоба назвав причини невдачі деяких знаків Зодіаку, і як з цим боротися.

Телець

У тельців є велика ймовірність в жовтні зіткнутися з проблемами в сімейних відносинах. Тому не варто загострювати відносини в цьому місяці, а також занадто агресивно реагувати на слова своєї другої половинки.

Астролог радить не перегинати палицю, особливо в третій декаді жовтня. Для добрих взаємовідносин необхідно залишати свого партнера достатньо свободи, щоб він не відчував, що на нього тиснуть.

Також у жовтні тельцям треба зрозуміти, чого вони хочуть від життя, і обговорити це зі своїми другими половинками.

Гороскоп 2019: ці знаки Зодіаку чекає біда в жовтні (фото: колаж РБК-Україна)

Лев

Жовтень також буде важким для представників цього знака Зодіаку. Найбільше труднощі будуть пов'язані зі стосунками з близькими людьми. Левам краще остудити свій запал і створювати конфліктні ситуації на ґрунті ревнощів. Крім того, астролог не радить приймати занадто швидкі необачні рішення.

Крім неприємностей в особистих відносинах львів чекають ще й труднощі у фінансовому плані. Астролог радить просто перечекати складний період в житті.

Діва

З 10 по 20 жовтня одиноким Дівам необхідно буде зробити важливий вибір. Не потрібно здаватися краще, ніж ти є насправді. Вас приймуть такими, які ви є, або не будуть вирішувати з вами ніяких справ.

Для тих, у кого є сім'ї жовтень буде непростим. Справа в тому, що в цьому місяці можливий розрив відносин з вашою другою половинкою. Якщо це все-таки відбудеться, то вас чекає затяжна депресія.

Астролог радить згадати свій попередній досвід, щоб не повторювати помилок, які можуть спричинити за собою незворотні речі.