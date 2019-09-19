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Шанси зростуть удвічі: яким знакам Зодіаку пощастить у жовтні в коханні

STYLERЖиття    19.09.2019 - 06:35
Шанси зростуть удвічі: яким знакам Зодіаку пощастить у жовтні в коханні
Гороскоп кохання на жовтень 2019 (Колаж РБК-Україна)

Астрологи попередили, що в жовтні деяким знакам Зодіаку доведеться зробити вибір

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким зірки приготували романтичний сюрприз у жовтні 2019 року.

Представники цих знаків, які досі не пізнали щастя в коханні, мають всі шанси зустріти свою другу половинку саме в жовтні.

Овен

У Овнів в жовтні можливі серйозні зміни в особистому житті і зустріч, яка відбудеться, може стати доленосною. Також зірки приготували сюрприз для тих, хто вже встиг закохатися – відносини вийдуть на новий рівень і жінкам-Овнам варто очікувати пропозиції вийти заміж. Проте астрологи рекомендують не поспішати з прийняттям відповідального рішення і трохи почекати.

Діва

Жовтень для Дів стане серйозним випробуванням на довіру і романтику. На початку місяця можливі важливі зустрічі, які можуть бути багатообіцяючими. Проте астрологи попереджають представників цього знака, що не варто поспішати і проявити обережність, так як нові знайомі можуть принести розчарування. А ідеальний супутник життя може зустрітися в кінці місяця.

Шанси зростуть удвічі: яким знакам Зодіаку пощастить у жовтні в коханні

Гороскоп на жовтень 2019 - кому пощастить у коханні (Колаж РБК-Україна)

Водолій

Водоліїв на початку жовтня відвідає думка, що короткочасні романи не приносять нічого, крім неприємностей і почнуть розглядати потенційних партнерів не на темперамент і зовнішність, а на інтелект і надійність. Починаючи з другої половини жовтня у представників цього знака Зодіаку з'явиться можливість зустріти свою любов або поспілкуватися з людиною, яка дуже близька.

Скорпіон

У представників цього знаку буде дуже напружений місяць, так як їм доведеться зробити дуже важливий вибір. На горизонті у Скорпіонів буде відразу дві людини, які будуть боротися за увагу та прихильність. І щоб полегшити складний вибір, астрологи рекомендують Скорпіонам слухати тільки своє серце, так як воно підкаже вірну відповідь.

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