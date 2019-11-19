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Зеленський підписав закон про заборону вирубки лісу на схилах Карпат

Новини » Політика     19.11.2019 - 16:23
Зеленський підписав закон про заборону вирубки лісу на схилах Карпат
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Закон удосконалює систему охорони лісів на гірських схилах Карпатського регіону від суцільних вирубок

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 19 листопада, підписав закон "Про внесення змін у деякі закони України щодо заборону суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону" № 249-IX. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Офісу президента.

Закон удосконалює систему охорони ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону від суцільних вирубок.

Згідно з пояснювальною запискою, в 2000 році був прийнятий закон, який вводив мораторій на десять років на проведення суцільної вирубки головного користування в ялицево-букових деревостанів на крутих схилах у Карпатському регіоні. У 2011 році цей мораторій перестав діяти, і відповідно, знову з'явилася можливість проводити суцільні вирубки ялицево-букових лісів на крутих гірських схилах.

Підписаний Зеленським закон передбачає встановлення заборони на проведення рубок головного користування в національних природних парках, заказниках та продовження дії заборони на проведення суцільних рубок головного користування в ялицево-букових лісів на крутих схилах Карпатського регіону.

Реалізація норм закону сприятиме збереженню лісів, попередження суцільних вирубок ялицево-букових лісів Карпатського регіону, а також захисту Карпатського регіону від стихійних лих та природних катаклізмів.

Нагадаємо, 30 жовтня Верховна рада схвалила в другому читанні законопроект. За нього проголосував 301 парламентарій.

Даний законопроект був прийнятий у першому читанні 3 квітня 2018 року. Тоді за прийняття законопроекту за основу проголосували 259 народних депутатів, жоден парламентарій не проголосував проти.

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