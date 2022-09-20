Перекупщики продают еду из МакДональдз на OLX: какие цены и куда доставляют
Из-за безумного ажиотажа киевлян на бургеры и картошку фри с МакДональдс служба доставки была вынуждена остановить работу. Но перекупщики из OLX не упускают возможности заработать.
Куда везут и сколько стоит доставка - читайте ниже в материале Styler.
Перекупщики возле "маков"
В социальных сетях уже начали появляться фотографии перекупщиков у открытых точек МакДональдс.
Они забирают заказы у курьеров службы доставки и везут к месту назначения или вообще продают еду онлайн.
Перекупы возле "маков" (фото: facebook.com/PoznyakiOsokorkiHarkovsky)
В комментариях под сообщением пользователи хвалят "предпринимательскую жилку" перекупщиков и говорят, что "мы не в совке, чтобы бизнес инициативы осуждать".
Другие пользователи пишут, что уже наталкивались онлайн на объявления о доставке.
Сколько стоит доставка?
На сервисе купли/продажи OLX можно найти несколько таких объявлений.
Обычно перекупщики действуют по такой схеме: забирают заказы у курьеров и доставляют в отдаленные локации.
В объявлениях пишут о фиксированных ценах на доставку с левого берега, а именно 200 гривен. За каждый дополнительный километр от заведения до вашего дома придется доплатить 18 гривен. Если же доставка производится в Киевскую область, то цена за 1 километр 25 гривен.
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Однако не доставкой единственной! Есть и такие перекупщики, которые отправят ваш заказ Новой почтой за 50 гривен.
Но, каким доедет ваш БигМак и как скоро - вопрос риторический.
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Как работает МакДональдс сейчас
Напомним, что 20 сентября в Киев вернулись "маки". Три открытых ресторана находятся на левобережной части столицы по следующим адресам:
- ул. Гагарина, 2-А
- ул. Бажана, 3-Б
- ул. Гришко, 7
Правда, сейчас заведения работают только на доставку, полноценно посидеть в маках можно будет с октября.
В первый же день работы у ресторанов образовались огромные очереди. Из-за огромного спроса у Glovo даже исчезла вкладка "Еда", где можно было заказать долгожданный чизбургер или другую продукцию МакДональдс. А курьеры закончились через 20 минут после открытия "мака".
Добавим, что график работы ресторанов МакДональдс - с 9:00 до 21:00.
"Маки" будут закрываться во время воздушной тревоги, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие.
При этом команда будет оперативно выдавать уже оплаченные заказы, пока останавливает производственные процессы и выключает оборудование перед закрытием.
Раньше мы давали подробную инструкцию, как и где заказать еду из МакДональдза.
Смотрите также меню МакДональдз по новым ценам.