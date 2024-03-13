Мають культурну та історичну цінність. Періодику майже 100-річної давнини хотіли вивезти з України

Київські митники затримали колекцію друкованих видань кінця 20-х - початку 40-х років ХХ століття, яку незаконно намагалися відправити у Китай. Ця періодика має культурну, історичну, художню та наукову цінність. Деякі примірники, ймовірно, належать фондам Національної бібліотеки ім. В. Вернадського.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Київської митниці у Facebook .

Що відомо про вилучену періодику

Київські митники запобігли незаконному переміщенню за кордон у міжнародному поштовому відправленні колекції журналів "Советское фото" та довідників фотографа, які, за висновком експертів, мають культурну, історичну, художню та наукову цінність. Надрукована ця періодика у 1929-1941 роках.

Посилка із цією періодикою прямувала з Вінниччини до Китаю. Після вилучення журнали скерували на експертизу до Національного музею історії України для визначення їхньої цінності.

Експертиза підтвердила, що збірка цих матеріалів має ознаки колекції. До неї увійшли підшивка журналів "Советское фото" 1938-1941 років, окремо - 21 журнал "Советское фото" цього ж періоду та два календарі-довідники фотографа на 1929-1931 років.

Вилучена періодика (фото: Facebook/Київська митниця)

Ця періодика є цінною для дослідників фотомистецтва

"Ці календарі-довідники - одні з перших спеціалізованих радянських видань, присвячених різним аспектам фотографічної справи. Видання ж "Советское фото" можна вважати унікальним свідченням як загальної радянської, так і української радянської історії. Інформація, яка міститься на сторінках видання, є цінною для дослідників історії фотомистецтва, розвитку прийомів та засобів фоторепортажу", - йдеться у повідомленні.

Частина текстового матеріалу та фотоілюстрації в журналах повністю відображали всі ідеологічні засади радянської тоталітарної держави. Тож видання є цінним історичним джерелом для дослідників радянського повсякдення та особливостей радянської тоталітарної пропаганди.

Вилучена періодика (фото: Facebook/Київська митниця)

Частина журналів належала бібліотеці Вернадського

"На багатьох примірниках журналу є відбитки штампів, що свідчать про їх приналежність до Державної публічної бібліотеки УРСР (сучасна Національна бібліотека України ім. В.Вернадського). Збережені штампи та інвентарні номери не містять поміток про погашення, тобто ймовірно вони не були вилучені з облікової документації бібліотеки", - кажуть митники.

Також зазначається, що один з примірників має штамп, який може свідчити про його належність видатному українському вченому, академіку О. Богомольцю, що надає цьому примірнику меморіального значення.

Нагадаємо, що для вивезення культурних цінностей за кордон потрібне відповідне свідоцтво. Такого документа відправник митникам не надав. Проти нього склали протокол про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України.

Культурні цінності вилучили, а матеріали справи скерують до суду.

Один примірник журналу, ймовірно, належав академіку Олександру Богомольцю (фото: Facebook/Київська митниця)