Вихідні у травні: скільки будуть відпочивати українці

Вихідні у травні (Колаж РБК-Україна)

У травні українці отримають два додаткових вихідних дні

У травні українців очікують два додаткових вихідних дня. Перший - на День праці, 1 травня, другий - на День перемоги, 9 травня. Крім того, згідно з календарем, у травні буде 9 офіційних вихідних днів, а робочих – 22 дні.

Напередодні 9 травня, Дня перемоги, який випадає на четвер, у державних установах робочий день буде скорочений на 1 годину.

П'ятниця, 10 травня – буде робочим днем, а також 11 травня, субота – буде робочим днем. Українці в цей день будуть відпрацьовувати за вівторок, 30 квітня, який за рекомендацією Кабінету міністрів зробили вихідним днем, щоб не розривати Великодні свята 1 травня. Цей робочий день також буде коротше на 1 годину.

Вихідні дні в травні 2019 (Колаж РБК-Україна)

Також, раніше ми повідомляли про те, що травень для українців почнеться з довгих вихідних, так як понеділок, 29 квітня, автоматично стає вихідним після Пасхальної неділі, 28 квітня.

Вівторок, 30 квітня Кабінет міністрів рекомендував роботодавцям перенести на суботу, 11 травня. А середа, 1 травня – офіційний вихідний день у честь Дня праці. Таким чином, українці відпочиватимуть 5 днів поспіль, з 27 квітня до 1 травня. 2 і 3 травня, четвер і п'ятниця – робочі дні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, в яку суму обійдеться українцям похід на шашлики.