Травень стане часом чудес: астрологи розповіли, кого чекає кохання в кінці весни

Гороскоп на травень 2020 (Колаж РБК-Україна)

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким у травні сильно повезе в амурних справах

Гороскоп на травень свідчить про те, що останній місяць весни буде спокійним і умиротвореним. Всі справи будуть вирішуватися швидко, проблеми обійдуть стороною майже всіх представників зодіакального сузір'я, а у фінансових справах можливий несподіваний прибуток.

Астрологи розповіли, кого зі знаків Зодіаку очікує в травні неймовірне везіння в амурних справах, і хто зможе кардинально змінити своє життя.

Овни

Травень стане дуже сприятливим місяцем для тих Овнів, які перебувають у відносинах. Близька людина раптово порадує і стане предметом неймовірної гордості. Його вчинки та досягнення призведуть до того, що Овнам захочеться ідеалізувати кохану людину. Не переборщіть з похвалою.

Близнюки

Травень стане для Близнюків періодом ініціативності та активного руху назустріч коханій людині. Об'єкт пристрасті буде підживлювати та запалювати в усіх починаннях. Для того, щоб вивести відносини на новий рівень, досить буде додати драйву і рішучості.

Лев

Стабільність і надійність – ці два слова стануть девізом для відносин у травні. Леви будуть настільки впевнені в собі, постійні та надійні, що близька людина почне це відчувати та цінувати подвійно. Партнер у відповідь почне робити несподівані та теплі кроки назустріч, що суттєво зміцнить відносини.

Козоріг

Останній місяць весни стане для Козерогів одним із самих приголомшливих періодів у романтичній сфері. Партнери Козорога гідно оцінять ніжність і романтичність і це призведе до того, що відносини можуть вийти на новий, більш серйозний рівень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи дали гороскоп для всіх знаків Зодіаку на тиждень, з 27 квітня по 3 травня.