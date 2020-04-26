Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на тиждень: кому пощастить з 27 квітня по 3 травня

Гороскоп на травень 2020 (Колаж РБК-Україна)

Астрологи розповіли, кому пощастить у фінансах з 27 квітня по 3 травня

Гороскоп на травень свідчить про те, що місяць буде важким і багатим на різні негаразди та зриви планів. Однак не варто сильно турбуватися про це, оскільки зірки обіцяють розв'язання всіх проблем швидко і без наслідків.

Астрологи дали прогноз для всіх знаків Зодіаку на найближчий тиждень, з 27 квітня по 3 травня, і розповіли, для кого ці дні будуть особливо вдалими.

Овен

На початку тижня не варто провокувати конфлікти на роботі та вдома. Постарайтеся всі питання вирішити мирно і не відкладайте важливі розмови на потім. Оптимістичний настрій буде впливати й на фінансовий стан – чим спокійніше будуть Овни, тим більше ймовірність того, що з грошима проблем не буде.

Телець

Чиніть так, як вважаєте за потрібне, але не поспішайте з прийняттям важливих рішень. На вихідних приділіть увагу своїй близькій людині. Тиждень обіцяє бути насиченим і цікавим, не пропустіть знак або важливу пропозицію про можливості підвищення свого матеріального стану.

Близнюки

Удача буде супроводжувати на цьому тижні Близнюкам, можливі надбавки до зарплати та кар'єрне зростання. Буде багато можливостей, але не варто кидатися за всі справи відразу. Почніть плавний і м'який рух. Женіть від себе авантюристів і непотрібних порадників, не ризикуйте найближчими днями даремно з фінансами.

Рак

Насичений та активний тиждень, який принесе задоволення не тільки в роботі, але і в особистих відносинах. У спілкуванні з колегами постарайтеся не перетинати межу і не встрявати в суперечки. У сердечних справах чекайте на сюрприз ближче до вихідних.

Лев

Навчіться говорити "ні" своїм колегам, які весь тиждень будуть просити вас про послугу. Самим продуктивним днем стане середа – можна призначати важливі зустрічі та обговорювати перспективні договори. Ближче до кінця тижня з'явиться можливість зайнятися улюбленою справою.

Діва

На початку тижня можливі важливі розмови з начальством, але турбуватися не варто – тримайте себе впевнено. Вівторок – щасливий день для підписання контрактів і угод. У другій половині тижня зменште оберти та трохи менше проявляйте ініціативу. В кінці тижня можливі зміни на любовному фронті, можливо нове і захопливе знайомство.

Терези

Тримайтеся якомога далі від енергетичних вампірів і уважніше придивіться до свого постійного кола спілкування. На початку тижня можливо грошове надходження, але не витрачайте гроші направо і наліво, не давайте в борг. У другій половині тижня приділіть час культурі – подивіться хороший фільм, почитайте цікаву літературу, спробуйте себе в чомусь новому.

Скорпіон

Фінансова ситуація буде стабільною і навіть трохи радісною, але можливо непередбачені витрати. На початку тижня можуть спливти старі друзі з проханням про допомогу. У середині тижня приділіть час побутовим проблемам, у п'ятницю відмовтеся від поїздок. На вихідних проведіть час з близькою людиною на природі.

Стрілець

Стримаєте свої емоції на початку тижня і перестаньте звертати увагу на дрібні негаразди. Очікується фінансове вливання, але не варто відразу ці гроші витрачати. У середу можливо нове і корисне знайомство. На вихідних займіться вирішенням домашніх і побутових проблем.

Козоріг

Займіться власним розвитком на цьому тижні. Середина тижня буде вдалою для втілення в життя сміливих ідей, п'ятниця – для розв'язання фінансових проблем. На вихідних все заплановане буде складатися вдаліше, ніж було задумано. Не вплутуйтеся в сумнівні підприємства і не довіряйте незнайомим людям.

Водолій

Не займайтеся на цьому тижні розв'язанням чужих проблем, у вас і своїх достатньо. У вівторок можлива радісна новина в області фінансів. У четвер і п'ятницю постарайтеся повноцінно відпочити та виспатися. На вихідних варто відправитися за місто, на свіже повітря.

Риби

Тиждень буде насиченим, але не простим. Тримайте емоції в вузді та керуйтеся здоровим глуздом. Подбайте про своїх фінанси на початку тижня. У вівторок будуть вдалими ділові зустрічі та розмови. Кінець тижня присвятіть своїм близьким людям і друзям, вони давно чекають своєї порції уваги.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи назвали знаки Зодіаку, яким у травні загрожує небезпека.