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Май станет временем чудес: астрологи рассказали, кого ждет любовь в конце весны

STYLERЖизнь    27.04.2020 - 21:47
Май станет временем чудес: астрологи рассказали, кого ждет любовь в конце весны
Гороскоп на май 2020 (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым в мае сильно повезет в амурных делах

Гороскоп на май гласит о том, что последний месяц весны будет спокойным и умиротворенным. Все дела будут решаться быстро, проблемы обойдут стороной почти всех представителей зодиакального созвездия, а в финансовых делах возможна неожиданная прибыль.

Астрологи рассказали, кого из знаков Зодиака ожидает в мае невероятное везение в амурных делах, и кто сможет кардинально изменить свою жизнь.

Овны

Май станет очень благоприятным месяцем для тех Овнов, которые находятся в отношениях. Близкий человек внезапно порадует и станет предметом невероятной гордости. Его поступки и достижения приведут к тому, что Овнам захочется идеализировать любимого человека. Не переборщите с похвалой.

Близнецы

Май станет для Близнецов периодом инициативности и активного движения навстречу любимому человеку. Объект страсти будет подпитывать и зажигать во всех начинаниях. Для того, чтобы вывести отношения на новый уровень, достаточно будет добавить драйва и решительности.

Лев

Стабильность и надежность – эти два слова станут девизом для отношений в мае. Львы будут настолько уверены в себе, постоянны и надежны, что близкий человек начнет это чувствовать и ценить вдвойне. Партнер в ответ начнет делать неожиданные и теплые шаги навстречу, что существенно укрепит отношения.

Козерог

Последний месяц весны станет для Козерогов одним из самых потрясающих периодов в романтической сфере. Партнеры Козерога по достоинству оценят нежность и романтичность и это приведет к тому, что отношения могут выйти на новый, более серьезный уровень.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи дали гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю, с 27 апреля по 3 мая.

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