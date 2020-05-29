ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Без грошей і надії на повернення додому: у Таїланді застрягли кілька тисяч українців

STYLERЖиття    29.05.2020 - 15:40
Без грошей і надії на повернення додому: у Таїланді застрягли кілька тисяч українців
Українці третій місяць не можуть повернутися з Таїланду (Колаж РБК-Україна)

МАУ полетить в Таїланд, але квиток коштує космічних грошей і українці не зможуть повернутися додому

В Таїланді застрягло кілька тисяч українців, які прилетіли в країну задовго до початку карантину через пандемію коронавірусу. Після того, як закрили кордони та скасували авіасполучення, люди опинилися відрізані від рідної країни, без засобів для існування, без роботи й без найменшої можливості повернутися додому.

Українці зверталися у всі можливі інстанції, постійно тримали зв'язок з посольством, проте евакуювати додому їх за кілька місяців так і не змогли. Як розповіли українці в коментарі для Styler, у багатьох ситуація більш ніж жалюгідна, вони змушені виживати на мізерну продуктову допомогу, яку видають їм місцева влада. Цього катастрофічно не вистачає для того, щоб прогодуватися, а частина туристів застрягла в Таїланді цілими сім'ями, з маленькими дітьми.

У березні українці записали відеозвернення до української влади з проханням не закривати міжнародне авіасполучення, щоб була можливість повернутися додому. Люди були готові оплатити квитки на літак. Уряд організував доставку додому туристів, але через хаби – в Дубаї, Доху або Стамбулі. Дістатися до цих хабів українцям також належало власним коштом, а квитки коштували десятки тисяч гривень.

Крім того, не було ніякої гарантії, що чоловік, який самостійно прибув в хаб, відлетить звідти додому. Деяким просто не вистачало місця на рейси, і вони змушені були залишатися в чужій країні без грошей.

13 травня був організований рейс МАУ з Бангкока в Київ. Полетіти додому змогли лише 300 громадян України. Однак цей евакуаційний рейс був пов'язаний з багатьма труднощами, і туристи застрягли в аеропорту на кілька годин, де їм не дали навіть води. Як розповіли пасажири, додому вони добиралися спецрейсом МАУ, де квиток обійшовся в 600 доларів на людину.

29 травня на сторінці Посольства України в Таїланді з'явилося повідомлення, що авіакомпанія МАУ здійснить ще один евакуаційний рейс Балі-Бангкок-Київ 3 червня. З Бангкока, рейс мав вилетіти о 2:50 4 червня. Як зазначили в Посольстві, рейс буде комерційний і попросили туристів, які скористаються цією можливістю, повідомити, щоб їх викреслили зі списків очікування на наступний рейс. Точна дата наступного рейсу невідома.

Без грошей і надії на повернення додому: у Таїланді застрягли кілька тисяч українців

Скріншот публікації

Українці розповіли, що вартість квитка від авіакомпанії МАУ на 4 червня – майже 1100 доларів за одну людину.

Без грошей і надії на повернення додому: у Таїланді застрягли кілька тисяч українців

Скріншот

Люди, які вже третій місяць перебувають в чужій країні практично без грошей, обурені, оскільки дана ціна у два рази більше реальної. Для порівняння – квиток на такий рейс, але вже в кінці червня не перевищує 475 доларів.

Без грошей і надії на повернення додому: у Таїланді застрягли кілька тисяч українців

Без грошей і надії на повернення додому: у Таїланді застрягли кілька тисяч українцівБез грошей і надії на повернення додому: у Таїланді застрягли кілька тисяч українцівБез грошей і надії на повернення додому: у Таїланді застрягли кілька тисяч українцівБез грошей і надії на повернення додому: у Таїланді застрягли кілька тисяч українців

Скріншоти коментарів

Як повідомила у коментарі адміністратор групи "Застрягли у Таїланді", українці зверталися у всі можливі інстанції з проханням допомогти й не кидати громадян країни напризволяще. Листи з проханням про допомогу були відправлені президенту України, в Посольство, в МЗС, народним депутатам, політикам і багатьом іншим людям та організаціям, які могли б надати підтримку українцям.

"У більшості з нас закінчилися гроші, жити ніде і ні за що, деякі знаходяться майже в рабських обставинах за тарілку супу, діти плачуть, їмо що доведеться, місцевий клімат тисне, моральний і психологічний стан придушений, благо нашим зверненням нам на зустріч вийшла одна організація, яка допомагає з харчуванням роздаючи пайки, але це не вихід, особливо для тих у кого маленькі діти та для пенсіонерів, рейси які були, недостатньо, щоб забрати та вмістити всіх охочих, так і квитки розкупили швидше ніж ми змогли назбирати на половину квитків, вартість якого становила 598 доларів Ми дуже просимо Вас допомогти нам організувати спецрейс Бангкок – Київ або допомогти нам розв'язати матеріальні питання з квитками. Так само по поверненню додому, багатьом з нас потрібна матеріальна підтримка, як фінансово, так і харчовими продуктами, медикаментами й не тільки. Не залишайте нас напризволяще, ми хочемо додому, допоможіть нам, будь ласка!" - цитата з листа, який українці відправили народному депутату Давиду Арахамії.

На цей момент ситуація з українськими туристами дуже плачевна. Як повідомляють в групі, квитки на рейс МАУ зможуть дозволити собі одиниці. Іншим доведеться знову чекати, і ніхто не знає, як довго.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українці можуть через карантин залишитися в Таїланді на кілька місяців.

А також розповідали про те, що пасажири з України застрягли в аеропорту Бангкока і їм не дали навіть води.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анна Шиканова

Теги Новини України Міжнародні авіалінії Українитаиландтуристы
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся