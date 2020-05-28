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Які країни відновлюють авіаперельоти: у МЗС представили список

Новини » Суспільство     28.05.2020 - 14:13
Які країни відновлюють авіаперельоти: у МЗС представили список
Фото: пасажири в очікуванні реєстрації на посадку в літак (РБК-Україна)

Багато країн поки ще не визначили дату відновлення авіасполучення

найближчим часом багато країн планують відновити авіасполучення, які було закрито за пандемії коронавіруса. Міністерство закордонних справ України провело моніторинг і підготувало список країн, які готові до відновлення авіаперельотів.

Про це повідомили в державному підприємстві обслуговування повітряного руху "Украерорух".

Згідно з даними МЗС, під час пандемії ряд країн не накладала заборону на авіасполучення. Серед них Білорусь, Великобританія, Іран, Ірландія, Корея, Мексика, Німеччина, Нідерланди та Чехія (за винятком аеропорту в Празі, він не працює).

До кінця травня діють обмеження на міжнародні польоти в Австрії, Румунії, Азербайджану, Словаччини, Греції та Грузії.

На початку червня відновлює авіасполучення Туреччина, з 7 червня - Естонії. Не раніше 15 червня будуть дозволені перельоти в Болгарії, Індонезії, Ісландії, Кіпрі, Коста-Ріці, Люксембурзі, Македонії, Португалії, Єгипті, Ізраїлі.

До кінця червня будуть закриті кордони Куби, Таїланду та Молдови. З липня дозволяють польоти Домініканська Республіка і Вірменія.

Також низка держав вводили певні обмеження на в'їзд або виїзд іноземців, не закриваючи повністю авіасполучення: Бельгія, Мальдіви, Норвегія, Японія, США і Хорватія. Данія закрила сполучення з країнами, де складна епідеміологічна ситуація. Іспанія до 22 червня ввела обмеження щодо мети поїздки і категорії осіб, яким дозволено в'їзд.

У деяких країнах дозволена робота окремих аеропортів:

  • Італія - Болонья, Мілан, Рим і Турин;
  • Канада - Ванкувер, Калгарі, Монреаль, Торонто;
  • Словенія - Любляна, Марібор і Порторож.

Крім цього обмежену кількість рейсів дозволяє здійснювати Фінляндія і Китай.

При цьому у багатьох країнах на даний момент немає конкретної інформації про дату відновлення міжнародних перельотів.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні відновлюють авіасполучення з 15 червня, при цьому всі прибулі повинні будуть пройти двотижневе самоізоляцію або обсервацію.

Також повідомлялося, що Туреччина відновить авіасполучення з Україною починаючи з 1 липня.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України карантинавиасообщение
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