Материальная помощь детям погибших бойцов, которые идут в первый класс: как ее получить
В Виннице городская власть выделит денежную помощь детям погибших бойцов, которые в этом году пойдут в первый класс. Для получения средств родителям или опекунам нужно обратиться в управление социальной защиты по месту проживания.
Детально об этой социальной помощи рассказали в Винницком городском совете.
Кто может получить помощь и какую сумму
Денежную помощь выплатят членам Винницкой общины или ВПО, у которых один из членов семьи погиб на войне. Такие семьи должны находиться на учете в департаменте социальной политики.
Также помощь могут получить лица, которые находятся на учете в Едином муниципальном реестре лиц, которые имеют право на льготы, доплаты и услуги.
На каждого ребенка-первоклассника будут выплачивать по 5000 гривен.
Как получить помощь на ребенка
Мать, отец или опекун ребенка должны подать в управление социальной защиты по месту регистрации такие документы:
- Заявление на имя городского головы
- Копию документа, что подтверждает личность - паспорт заявителя или ID-карту и справки о регистрации места проживания
- Копию справки о присвоении регистрационного номера учетной карты плательщика налогов (или справку об отказе) заявителя
- Копия документа, который подтверждает взаимоотношения ребенка и заявителя (свидетельство о рождении, усыновлении, документ, который подтверждает опеку или попечительство)
- Копию справки о регистрации места жительства ребенка (детей)
- копию справки о взятии внутренне перемещенного лица на учет в департаменте соцполитики горсовета (копия указанной справки предоставляется заявителем на себя и ребенка (детей)
- копию справки на ребенка/детей о пользовании льготами, согласно ст. 15 ЗУ "О статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты"
- справку из заведения общего среднего образования о зачислении ребенка на обучение в 1-й класс
- справку об открытии лицевого банковского счета заявителя
Копии всех документов должны быть подтверждены подлинниками.
Куда подавать заявление и документы
Управление соцзащиты населения (Левобережное): ул. Замостенская, 7, тел.: 097 101 45 18, 093 190 83 93, (0432) 50 86 70, (0432) 50 86 77
Управление соцзащиты населения (Правобережное): пр-т. Космонавтов, 30, тел.: 097 101 58 40, 063 856 62 72, (0432) 50 83 88, (0432) 50 91 33
Важно! Все документы необходимо подать до 30 сентября 2023 года.
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