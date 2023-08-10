Матеріальна допомога дітям загиблих бійців, які йдуть до першого класу: як її отримати

У Вінниці міська влада виділить грошову допомогу дітям загиблих бійців, які цього року підуть у перший клас. Для отримання коштів батькам чи опікунам слід звернутися до управління соціального захисту за місцем проживання.

Детально про цю соціальну допомогу розповіли у Вінницькій міській раді.

Хто може отримати допомогу та яку суму

Грошову допомогу виплатять членам Вінницької громади чи ВПО, у яких один із членів сім'ї загинув на війні. Такі сім'ї мають перебувати на обліку у департаменті соціальної політики.

Також допомогу можуть отримати особи, які перебувають на обліку в Єдиному муніципальному реєстрі осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги.

На кожну дитину-першокласника виплачуватимуть по 5000 гривень.

Як отримати допомогу на дитину

Мати, батько чи опікун дитини повинні подати до управління соціального захисту за місцем реєстрації такі документи:

Заява на ім'я міського голови

Копію документа, що підтверджує особу - паспорт заявника або ID-картку та довідки про реєстрацію місця проживання

Копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (або довідку про відмову) заявника

Копія документа, що підтверджує взаємини дитини та заявника (свідоцтво про народження, усиновлення, документ, що підтверджує опіку чи піклування)

Копію довідки про реєстрацію місця проживання дитини (дітей)

копію довідки про взяття внутрішньо переміщеної особи на облік у департаменті соцполітики міськради (копія зазначеної довідки надається заявником на себе та дитину (дітей)

копію довідки на дитину/дітей про користування пільгами згідно зі ст. 15 ЗУ "Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту"

довідку із закладу загальної середньої освіти про зарахування дитини на навчання до 1-го класу

довідку про відкриття особового банківського рахунку заявника

Копії всіх документів мають бути підтверджені оригіналами.

Куди подавати заяву та документи

Управління соцзахисту населення (Лівобережне): вул. Замостенська, 7, тел.: 097 101 45 18, 093 190 83 93, (0432) 50 86 70, (0432) 50 86 77

Управління соцзахисту населення (Правобережне) пр-т. Космонавтів, 30, тел.: 097 101 58 40, 063 856 62 72, (0432) 50 83 88, (0432) 50 91 33

Важливо! Усі документи необхідно подати до 30 вересня 2023 року.