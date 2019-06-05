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Інфантіно переобраний главою ФІФА на другий термін

Новини » Спорт    05.06.2019 - 15:29
Інфантіно переобраний главою ФІФА на другий термін
Фото: Джанні Інфантіно (fifa.com)

Конгрес організації також затвердив зміни по виборах президента

Джанні Інфантіно переобраний на пост президента Міжнародної федерації футболу (ФІФА) на другий чотирирічний термін. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт організації.

Швейцарець був єдиним кандидатом, переобрання якого відбулося на конгресі ФІФА в Парижі.

У зв'язку з цим делегати конгресу спростили процедуру виборів президента, якщо в них бере участь один кандидат. В такому випадку глава буде обраний не таємним письмовим голосуванням, а акламацію (публічне схвалення учасників конгресу в вигляді оплесків, вигуків, реплік та іншого неформального виявлення думки).

Інфантіно очолив організацію в лютому 2016 року, змінивши Йозефа Блаттера, який залишив посаду після корупційного скандалу в ФІФА.
 

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