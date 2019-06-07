ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Молодіжна збірна України вперше вийшла в 1/2 фіналу ЧС з футболу

Новини » Спорт    07.06.2019 - 18:57
Молодіжна збірна України вперше вийшла в 1/2 фіналу ЧС з футболу
Фото: молодіжна збірна України (GettyImages)

Молодіжна збірна України з футболу обіграла Колумбії з рахунком 0: 1

Молодіжна збірна України з футболу U-20 у чвертьфіналі чемпіонату світу обіграла Колумбії з рахунком 0: 1. Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Перемога над збірною Панами в попередньому раунді дозволила синьо-жовтим дебютувати в 1/4 фіналу чемпіонату світу.

На 11-й хвилині Данило Сікан вивів українську збірну вперед. Цей м'яч став для Сікана вже четвертим на польському мундіалі.

Суперники відповіли точними ударами, а друга половина першого тайму запам'яталася грубістю з боку латиноамериканців, які заробили чотири жовті картки.

Другий тайм активніше почали колумбійці, вони володіли м'ячем, проте ніяких дивідендів їм це не принесло.

11 червня в Гдині українці посперечаються за путівку у фінал з переможцем матчу між командами Італії та Малі.

Молодіжна збірна України вперше вийшла в 1/2 фіналу ЧС з футболу

Нагадаємо, збірна України з футболу U-20 обіграла команду Панами з рахунком 4:1 і вийшла у чвертьфінал молодіжного чемпіонату світу. Тоді голи забили Денис Попов, Сергій Булеца, а Данило Сікан зробив дубль.

 

 

Матч між Україною та Сербією пройде без уболівальників гостей "Барселона" може запропонувати Буффону роботу в клубі
Новини України Футбол
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся