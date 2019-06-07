Молодіжна збірна України вперше вийшла в 1/2 фіналу ЧС з футболу

Фото: молодіжна збірна України (GettyImages)

Молодіжна збірна України з футболу обіграла Колумбії з рахунком 0: 1

Молодіжна збірна України з футболу U-20 у чвертьфіналі чемпіонату світу обіграла Колумбії з рахунком 0: 1. Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Перемога над збірною Панами в попередньому раунді дозволила синьо-жовтим дебютувати в 1/4 фіналу чемпіонату світу.

На 11-й хвилині Данило Сікан вивів українську збірну вперед. Цей м'яч став для Сікана вже четвертим на польському мундіалі.

Суперники відповіли точними ударами, а друга половина першого тайму запам'яталася грубістю з боку латиноамериканців, які заробили чотири жовті картки.

Другий тайм активніше почали колумбійці, вони володіли м'ячем, проте ніяких дивідендів їм це не принесло.

11 червня в Гдині українці посперечаються за путівку у фінал з переможцем матчу між командами Італії та Малі.

Нагадаємо, збірна України з футболу U-20 обіграла команду Панами з рахунком 4:1 і вийшла у чвертьфінал молодіжного чемпіонату світу. Тоді голи забили Денис Попов, Сергій Булеца, а Данило Сікан зробив дубль.