Супрун висловилася про вплив футболу на психіку фанатів

Ілюстративне фото: футбольні вболівальники (football.ua)

Супрун дала поради футбольним уболівальникам

Уляна Супрун розповіла, як футбол впливає на психологічний стан фанатів. На тлі сьогоднішнього фіналу Ліги Чемпіонів в.о. голови МОЗ на своїй сторінці в Facebook зазначила, що вечір принесе мільйонам любителів футболу напружений, але одночасно і піднесений настрій.

Так, під час перегляду гри шанувальники відчувають себе частиною команди.

"Це відбувається завдяки так званим дзеркальним нейронам — тим самим, що дозволяють нам відчувати емпатію. Це явище дозволяє відчувати зв'язок і спільність без вербального спілкування та безпосередньої розмови", - написала Супрун.

Також вона розповіла, що якщо команда, за яку ви вболіваєте, виграє або грає добре, мозок починає випускати нейромедіатор дофамін, який безпосередньо бере участь у регулюванні центрів мотивації і задоволення.

"Ця реакція працює і у зворотному напрямку - якщо команда програє, звільняється кортизол", - додала керівниця МОЗ.

Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Перегляд футболу має вплив і на когнітивні навички, зазначила Супрун. Перегляд старих футбольних матчів із "золотого фонду" уповільнює розвиток деменції. За її словами, це пов'язано з так званою емоційної пам'яттю.

"Коли ми переживаємо піднесені емоції, переглядаючи матч, це може стимулювати спогади, потенційно посилювати діяльність мозку", - йдеться в повідомленні.

Супрун підкреслила, що футбол корисно не тільки дивитися, але і грати. З цього приводу вона перерахувала ряд позитивних моментів від цього виду фізичної активності:

Як і будь-яка фізична активність, регулярна гра в футбол робить нас щасливішими - здоровішими ми харчуємося, покращуємо здоров'я, позитивно впливаємо на самооцінку і зменшуємо стрес.

Футбол - це гарний кардіотренування, що покращує аеробні здібності і здоров'я серця і судин, допомагає тримати в нормі вагу і покращує тонус м'язів, позитивно впливає на силу і витривалість.

Футбол вчить координації, сприяє спільній роботі та обміну, вчить "думати на ходу", допомагає підвищити навички концентрації, наполегливості і самодисципліни, підвищує впевненість і самооцінку.

Ілюстративне фото: фанати на фіналі ЛЧ в Києві в 2018 році (facebook.com/LiverpoolFC)

Гра в футбол як ліки - багато досліджень вказують на користь цього виду фізичної активності для людей будь-якого віку.

"Цікаво, що навіть існує практика "ходячого футболу" для людей похилого віку. Її створили, щоб люди за 60 могли грати у футбол (вони роблять це набагато повільніше, майже зі швидкістю ходьби), одночасно зменшити ризики дискомфорту і появи травм", - зазначила вона.

Є докази, що футбол в різних форматах тривалості тренувань і навантаження - корисний вид фізичної активності при хронічних хвороб - діабету 1 та 2 типу, гіпертонії, ожиріння, багатьох захворювань м'язів, кісток і суглобів (остеоартрит, ревматоїдний артрит, остеопороз) , синдрому хронічної втоми і навіть депресії.

Фізична активність сама по собі може бути джерелом стресу. Командні ігри, такі як футбол - це адреналін.

Гра у футбол - це хороша стратегія подолання психічних розладів та соціалізації.

Командні види спорту пов'язані з активним виділенням окситоцину - важливого гормону і нейромедіатора, знеболюючу і заспокоює. Окситоцин бере участь у співпереживанні, довірі, щедрості, альтруїзмі, згуртованості, співробітництва і (соціальної) мотивації.

Футбол (як і спів або забіги) породжує стан соціального потоку і виділення окситоцину, внаслідок чого виникає стан споріднення. Це корисно у подоланні розладів, коли ми відчуваємо себе самотніми або ізольованими.

"Більше того - футбол як вид фізичної активності часто використовують у стратегіях громадського здоров'я та розповсюдження здорового способу життя", - написала Супрун.

Також вона дала фанам ряд "установок" на вечір перегляду, закликавши хоча б не перевищувати дозу алкоголю, пити воду і стежити за тим, що ви їсте.

"наприклад, пива варто пити не більше 350 мл - це кількість спирту, що печінка може знешкодити відносно швидко", - сказала Супрун.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

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