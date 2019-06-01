Супрун висловилася про вплив футболу на психіку фанатів

Супрун дала поради футбольним уболівальникам
Уляна Супрун розповіла, як футбол впливає на психологічний стан фанатів. На тлі сьогоднішнього фіналу Ліги Чемпіонів в.о. голови МОЗ на своїй сторінці в Facebook зазначила, що вечір принесе мільйонам любителів футболу напружений, але одночасно і піднесений настрій.
Так, під час перегляду гри шанувальники відчувають себе частиною команди.
"Це відбувається завдяки так званим дзеркальним нейронам — тим самим, що дозволяють нам відчувати емпатію. Це явище дозволяє відчувати зв'язок і спільність без вербального спілкування та безпосередньої розмови", - написала Супрун.
Також вона розповіла, що якщо команда, за яку ви вболіваєте, виграє або грає добре, мозок починає випускати нейромедіатор дофамін, який безпосередньо бере участь у регулюванні центрів мотивації і задоволення.
"Ця реакція працює і у зворотному напрямку - якщо команда програє, звільняється кортизол", - додала керівниця МОЗ.
Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)
Перегляд футболу має вплив і на когнітивні навички, зазначила Супрун. Перегляд старих футбольних матчів із "золотого фонду" уповільнює розвиток деменції. За її словами, це пов'язано з так званою емоційної пам'яттю.
"Коли ми переживаємо піднесені емоції, переглядаючи матч, це може стимулювати спогади, потенційно посилювати діяльність мозку", - йдеться в повідомленні.
Супрун підкреслила, що футбол корисно не тільки дивитися, але і грати. З цього приводу вона перерахувала ряд позитивних моментів від цього виду фізичної активності:
Ілюстративне фото: фанати на фіналі ЛЧ в Києві в 2018 році (facebook.com/LiverpoolFC)
"Цікаво, що навіть існує практика "ходячого футболу" для людей похилого віку. Її створили, щоб люди за 60 могли грати у футбол (вони роблять це набагато повільніше, майже зі швидкістю ходьби), одночасно зменшити ризики дискомфорту і появи травм", - зазначила вона.
"Більше того - футбол як вид фізичної активності часто використовують у стратегіях громадського здоров'я та розповсюдження здорового способу життя", - написала Супрун.
Також вона дала фанам ряд "установок" на вечір перегляду, закликавши хоча б не перевищувати дозу алкоголю, пити воду і стежити за тим, що ви їсте.
"наприклад, пива варто пити не більше 350 мл - це кількість спирту, що печінка може знешкодити відносно швидко", - сказала Супрун.
Фото: facebook.com/ulanasuprun
Нагадаємо, що Супрун розповіла про те, як кинути палити і дала курцям кілька важливих порад.
Раніше Супрун розповіла, як не переплутати інфаркт і панічну атаку.