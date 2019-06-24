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Українські військові розгромили позицію бойовиків на Донбасі (відео)

STYLERЖиття    24.06.2019 - 20:03
Українські військові розгромили позицію бойовиків на Донбасі (відео)
ЗСУ розгромили бойовиків на Донбасі (фото: колаж РБК-Україна)

ЗСУ завдали нищівного удару по бойовиках на Донбасі

ЗСУ розгромили бойовиків на Донбасі з допомогою військового безпілотника. Відео удару по ворожих позиціях виклав український офіцер Анатолій Штефан "Штірліц" на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, ЗСУ завдали удару по опорному пункту дев'ятого полку російсько-окупаційних військ.

ЗСУ розгромили бойовиків на Донбасі (видео:facebook.com/ukrop.bc)

Користувачі мережі також відреагували на це відео.

  • В яблучко;
  • Бінго;
  • Ай молодці;

Українські військові розгромили позицію бойовиків на Донбасі (відео)

Скріншот з Facebook

  • Страйк не враховується... Не було виходу сепара... Не залік!! Вимагаю повтору з польотом прямо на камеру;
  • Яка милота;
  • Це ж треба. Прибульці зробили бінго в яблучко! Що додати? Страйк!

Українські військові розгромили позицію бойовиків на Донбасі (відео)

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що воїни ЗСУ на околицях Донецька дали потужну відсіч ворогові. Варто зазначити, що на околицях окупованого Донецька знаходиться безліч ворожих бандформувань.

Військовий Дмитро розповів, що кадрові російські військові стріляють "більш професійно", ніж інші бойовики, для яких просто кудись би стрельнути.

Раніше повідомлялося, що на околиці Донецька ліквідували ворожого снайпера, який "приніс чимало лиха" останнім часом.

Ми також писали про те, що ЗСУ знищили п'ятьох розвідників окупантів. Після втрат бойовики хотіли приховати цей факт. Бойовиків переодягли в цивільний одяг, забрали у них документи і привезли в місцевий морг.

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