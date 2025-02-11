Перед Днем влюбленных: звезда "МастерШеф" объявила о разрыве с бойфрендом

Судья "МастерШеф" Ольга Мартыновская, которая ранее рассказала, почему не хочет больше рожать детей , сообщила в сети не очень хорошую новость - она разошлась со своим возлюбленным.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, судья "МастерШеф" вышла в Stories и показала несколько кадров со съемок.

"Когда вы вчера разошлись с парнем, а уже утром нужно снимать ролик к Дню всех влюбленных", - подписала она короткое видео, на котором готовится к съемкам.



Ольга Мартыновская разошлась с бойфрендом (скриншот)

Затем она сказала, что теперь ей снова нужно обращаться к психологу.

"За что это все оператору? Не знаю. Кто-то ж должен это все выслушать, пока ты не дошла к психологу", - отметила Мартыновская.



Судья "МастерШеф" сообщила о разрыве отношений (скриншот)

На следующем видео она продемонстрировала, как нужно готовить куриные бедра. Однако видно, что съемки даются ей очень нелегко.



Мартыновская разошлась с бойфрендом перед 14 февраля (скриншот)

"Естественно, истерический смех с хрюком", - с юмором подписала Мартыновская следующее Stories.



Ольга Мартыновская (скриншот)

Больше никаких подробностей телеведущая и кулинар не стала раскрывать.

Что известно о личной жизни Ольги Мартыновской

Мартыновской 35 лет, в 2013 году она стала победительницей 3-го сезона "МастерШеф".

С 2020 года является судьей проекта "МастерШеф".

Была замужем за мужчиной по имени Иван - с ним она познакомилась на работе, где Мартыновская работала поваром, а он - барменом и баристой. В 2015 году пара поженилась, а затем у них появилась дочь Вера.

Супруги развелись в 2020 году, однако до этого уже несколько лет не жили вместе.

Недавно Мартыновская подтвердила, что у нее есть новые отношения. О ее избраннике было известно, что он старше ее на 17 лет, его зовут Руслан и он также причастен к кулинарной сфере.