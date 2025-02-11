Перед Днем влюбленных: звезда "МастерШеф" объявила о разрыве с бойфрендом
Судья "МастерШеф" Ольга Мартыновская, которая ранее рассказала, почему не хочет больше рожать детей, сообщила в сети не очень хорошую новость - она разошлась со своим возлюбленным.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, судья "МастерШеф" вышла в Stories и показала несколько кадров со съемок.
"Когда вы вчера разошлись с парнем, а уже утром нужно снимать ролик к Дню всех влюбленных", - подписала она короткое видео, на котором готовится к съемкам.
Ольга Мартыновская разошлась с бойфрендом (скриншот)
Затем она сказала, что теперь ей снова нужно обращаться к психологу.
"За что это все оператору? Не знаю. Кто-то ж должен это все выслушать, пока ты не дошла к психологу", - отметила Мартыновская.
Судья "МастерШеф" сообщила о разрыве отношений (скриншот)
На следующем видео она продемонстрировала, как нужно готовить куриные бедра. Однако видно, что съемки даются ей очень нелегко.
Мартыновская разошлась с бойфрендом перед 14 февраля (скриншот)
"Естественно, истерический смех с хрюком", - с юмором подписала Мартыновская следующее Stories.
Ольга Мартыновская (скриншот)
Больше никаких подробностей телеведущая и кулинар не стала раскрывать.
Что известно о личной жизни Ольги Мартыновской
Мартыновской 35 лет, в 2013 году она стала победительницей 3-го сезона "МастерШеф".
С 2020 года является судьей проекта "МастерШеф".
Была замужем за мужчиной по имени Иван - с ним она познакомилась на работе, где Мартыновская работала поваром, а он - барменом и баристой. В 2015 году пара поженилась, а затем у них появилась дочь Вера.
Супруги развелись в 2020 году, однако до этого уже несколько лет не жили вместе.
Недавно Мартыновская подтвердила, что у нее есть новые отношения. О ее избраннике было известно, что он старше ее на 17 лет, его зовут Руслан и он также причастен к кулинарной сфере.
Также время от времени в сети появлялись слухи, что у нее роман с шеф-поваром и судьей "МастерШеф" Владимиром Ярославским. Однако они оба отрицают это.
Ольга Мартыновская с дочерью (фото: instagram.com/olga_martynovska)