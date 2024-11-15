"Сердце на куски": Эктор со слезами на глазах показал разбитый оккупантами павильон "МастерШеф"
Вчера стало известно, что результате российского обстрела 13 ноября, получил значительные повреждения павильон кулинарной программы "МастерШеф". Известный шеф-повар и один из звездных судей программы Эктор Хименес-Браво показал видео, как помещение выглядит после атаки.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его Instagram.
"Честно. Злой, грустный, пустой", - эмоционально отреагировал Эктор.
Также он показал несколько кадров, как через разрушенный вход заходили участники программы.
"Этот вход видел первый раз меня 15 лет назад", - вспомнил шеф-повар.
В то же время он подчеркнул, что самое главное, что на тот момент никого не было в здании.
"Я рад, что никого не было тут. Через неделю мы планировали тут снимать кастинг", - поделился Эктор.
"Это дом для многих людей", - со слезами на глазах сказал именитый шеф-повар.
Отметим, что съемочная площадка находится около Броваров (Киевская область). Через неделю тут планировали снимать 15-й сезон "МастерШефа".
Что известно о программе "МастерШеф"
"МастерШеф" - реалити-шоу, которое появилось на телеэкранах в августе 2011 года на украинском телеканале СТБ.
Шоу основано на британской серии BBC MasterChef. Конкурсы проходят в здании, стилизованном под склад, который включает в себя кухню с тумбами, плитами и всем необходимым оборудованием, за которыми соревнуются участники. А также балкон, кладовую с продуктами, холодильную часть и ресторан, используемый для различных конкурсов.
В рамках программы соревнуются 20 участников, демонстрируя свои кулинарные способности.
Победитель получает денежный приз и право обучаться в престижной французской кулинарной школе Le Cordon Bleu.
Судьи проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская (фото: instagram.com/masterchefstb)
Ранее стало известно, что Эктор Хименес-Браво решился на пополнение в семье.
Также в результате атаки "шахедов" на Киев пострадало жилье известного телеведущего Константина Октябрьского.