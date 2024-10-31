"Миллион за год зарабатывал очень давно": Владимир Ярославский высказался о своих заработках

Владимир Ярославский в своем интервью прокомментировал тему мобилизации , а также ответил на вопросы, касающиеся финансов. Он сказал, как изменились заработки после начала полномасштабной войны.

Об этом звезда высказался во время разговора с интервьюером Алиной Доротюк, и РБК-Украина (проект Styler) рассказывает подробнее, что известно.

Ярославский рассказал о своих доходах

Так, он отметил, что является гривневым миллионером и зарабатывал миллион за год еще очень давно. Однако после начала войны ситуация ухудшилась.

"Зарабатывал и очень давно. Но сейчас, после начала широкомасштабного вторжения, вообще чуть-чуть возобновление шло. Некоторое время я вообще не имел зарплаты, у нас не получали на работе зарплату. Так же восстановление постепенно идет тяжело, много денег идет на донаты" , - поделился деталями он.

скриншоты из интервью

Ярославский рассказал подробнее о суммах донатов.

"Конечно, есть потребности постоянные и расходы на них. А есть - надо, если есть деньги - доначу. Нужно что-то ребятам на фронт, кто-то знакомый пишет, делаю сбор. Я не идеально считаю свои доходы. Необходимо - и делаем. Могу и 50, и 70, и 90 тысяч грн в месяц скинуть, могу и больше, если добавлять предприятия. Из них мы и на "Охматдет 100 тысяч скидывали. Это только большие донаты, которые я знаю. Меньшие донаты я вообще не считаю", - объяснил известный шеф-повар.

Звезда кулинарии также сказал, какой доход имеет с рекламы в блоге, и как вообще относится к этому вопросу.

"Я не называю конкретных цифр. Я могу просто так взять кого-то, могу сделать огромную скидку, если бренд мне нравится, и я считаю, что это нужно или для меня это социально важно. Конкретно я не называю, потому что у меня индивидуальный подход" , - поделился Владимир.

Владимир Ярославский рассказал о своих заработках (фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova)

Напомним, Владимир Ярославский является украинским шеф-поваром, руководителем и совладельцем ресторанов "Lucky", "Shef's table", соучредителем международной франшизы ресторанов "Nai", бренд-шефом магазина "Good Wine", соавтором кулинарной книги "100 рецептов на каждый день" , а также судьей проекта "МастерШеф Украина".