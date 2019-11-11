Масштабний збій у роботі Приват24: у банку дали поради

У роботі сервісу ПриватБанк "Приват24" стався збій. Користувачі програми скаржаться на проблеми з проведенням онлайн-операції зі статусом "Новий". У прес-службі фінустанови 11 листопада дали рекомендації клієнтам та пообіцяли оперативно вирішити проблему.

У тех-підтримці банку кажуть, що виправлять збій до 17:00, втім перед цим планували розібратися до 14:00.

Попередньо причиною проблеми і виникнення черги є величезна кількість платежів, що була зафіксована опівдні - до 70 тисяч (кількість значно перевищує нормальні обсяги роботи). Це може бути пов'язано з проведенням "Дня холостяка" в інтернет-магазині Aliexpress.

У "Приват24" помилка - в Приватбанку дали рекомендації (Фото: рбк.ua)

У ПриватБанку радять своїм клієнтам не повторювати платежі через "Приват24" і чекати на проведення. Також адміністрація принесла вибачення за доставлені незручності.

Зазначимо, що збій стався в роботі банкоматів та терміналів Приватбанку.

У фінустанові заявили, що виникли труднощі при проведенні оплати на AliExpress.

В роботі ПриватБанк "Приват24" стався збій - названа причина (фото: РБК-Україна)

Нагадаємо, що перед цим в роботі сервісу ПриватБанк "Приват24" стався збій 13 вересня - клієнти зіткнулися з труднощами при оплаті в інтернеті, зарахування коштів на картки зі сторонніх сервісів, проведення операцій з картками в банкоматах, POS-терміналах.