У Приватбанку стався масштабний збій

Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Не працює "Приват24"

У роботі "Приватбанку" стався збій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення банку.

Повідомляється, що користувачі скаржаться на збої в роботі програми приват24 і терміналів банку.

Зазначимо, що "Приваті" інформують, що все вже налагодилося.

Але як передає корееспондент, ще не все працює і користувачі продовжують скаржитися.

Фото: повідомлення "ПриватБанку"

Нагадаємо, екс-співвласник "Приватбанку" Ігор Коломойський хоче отримати частину акцій націоналізованого в 2016 році банку. Коломойський заявив, що хоче покарати тих, хто задумав і здійснював націоналізацію "Приватбанку".

Раніше, Коломойський хотів би укласти мирову угоду щодо націоналізованого в 2016 році банку. Коломойський заявив, що екс-власники "Приватбанку" не хочуть катаклізмів, хочуть правової оцінки і після цього - мирової угоди.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, "ПриватБанк" був націоналізований в грудні 2016 року. Перед другим туром президентських виборів в Україні, 18 квітня 2019 року, Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку". Рішення ухвалено за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського.